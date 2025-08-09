¿Amazonas habría llegado a la final de Miss Universe Colombia, el reality? IA da su veredicto

En el cuarto capítulo de Miss Universe Colombia, el reality, sucedió algo que nadie se veía venir: la representante de Amazonas, Rebeca Castillo, renunció a la competencia.

¿Por qué Amazonas fue tendencia y renunció a Miss Universe Colombia, el reality?

El anuncio de la renuncia de Miss Amazonas lo dio la presentadora Claudia Bahamón. De inmediato, varias de las concursantes manifestaron sentir un "alivio", pues comunicaron que Rebeca las estaba "estancado".

Miss Amazonas, Rebeca Castillo, no va más en Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

Resulta que Miss Amazonas no estaba del todo preparada, así lo demostró en las pruebas en las que alcanzó a participar. En su renuncia, la joven de 19 años indicó que quizá en unos cuantos años volvería.

Sin embargo, aún y con las falencias, Rebeca estaba siendo tendencia. Por lo tanto, tan pronto se supo que la joven no iba a estar más en Miss Universe Colombia, el reality, se desataron los comentarios en las redes sociales.

Desde memes hasta mensajes de apoyo, la representante de Amazonas fue mencionada de manera reiterada. En efecto, surgió la pregunta de si existía la posibilidad de que Castillo hubiese llegado a la final, ya que cabe mencionar que algunas candidatas pasan por cuenta de los votos del público.

¿Amazonas habría llegado a la final de Miss Universe Colombia, el reality?, según la IA

Aunque Rebeca no tenía experiencia, hubo seguidores y televidentes que en redes decía que iban a votar por ella.

Por tal razón, se le pidió a la inteligencia artificial (IA) que diera su predicción en torno a si la ahora exparticipante del reality transmitido por el Canal RCN habría llegado hasta la gran final en vivo del próximo domingo 28 de septiembre.

Rebeca Castillo fue tendencia digital | Foto del Canal RCN.

Lo primero que comentó la IA es que Miss Amazonas tenía visibilidad y generó conversación, lo que suele ser una ventaja mediática. Luego de esto, la herramienta tecnológica no descartó que Colombia hubiese votado por la joven, al menos en el top 16.

Miss Amazonas tenía potencial para llegar lejos, probablemente, al grupo de semifinalistas, pero sus posibilidades de alcanzar la final absoluta (top 5 o top 3) eran limitadas frente a candidatas con un paquete más completo, según la IA.

Independiente de todo, Rebeca tomó su decisión y fue respetada por la producción. Revive los capítulos de Miss Universe Colombia, el reality, clic aquí.