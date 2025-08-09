Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sebastián Villalobos dividió opiniones tras hablar del video de Beéle e Isabella Ladera

Sebastián Villalobos opinó luego de la polémica del video personal de Beéle e Isabella Ladera.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Sebastián Villalobos, Isabella Ladera y Beele
Sebastián Villalobos tras video de Isabella Ladera y Beele/AFP: Dia Dipasupil/Sergi Alexander

El influenciador Sebastián Villalobos reaccionó a la polémica del video personal del cantante Beéle y la creadora de contenido Isabella Ladera.

Artículos relacionados

¿Cuál es el video de Beéle e Isabella Ladera que ha generado controversia?

La famosa expareja ha protagonizado un nuevo escándalo luego de que se filtrara un video personal de ambos, el cual ha generado diversas reacciones en diferentes celebridades e internautas, donde algunos los han apoyado y defendido, mientras que otros no han dudado en llenarlos de críticas al respecto.

Video de Isabella Ladera y Beele

¿Qué dijo Sebastián Villalobos sobre Beéle e Isabella Ladera?

El influenciador Sebastián Villalobos fue uno de los famosos en reaccionar, que, si bien no se dirigió directamente a ellos habló sobre el tema, por lo que, muchos han relacionado sus palabras con dicha situación.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores, compartió una reflexión sobre el tema.

Artículos relacionados

El creador de contenido señaló que seguramente lo tildarán de "aburrido" o algo similar, pero considera que, aunque nada justifica que filtren un video, él prefiere irse a la raíz de la situación cuestionándose por qué muchos se graban en un momento tan privado.

"No entiendo la necesidad de grabarse teniendo relaci*nes (...) el riesgo no vale la pena, háganse un favor y eviten documentar cualquier acto se***, enfóquese en disfrutarlo", dijo.

Pidió que dejen de normalizar el hecho de grabarse y guardarlo, pues tarde o temprano se lo agradecerán.

Sebastián Villalobos sobre Beele e Isabella Ladera

Asimismo, detalló que, aunque muchos videos de diferentes personas no se hayan filtrado eso es darle un poder a la otra persona que no vale la pena ni ahora ni después.

De igual manera, indicó que si dicho momento gustó, se repite, pero no se reproduce en por medio de una pantalla.

Algunos coincidieron con él y otros lo criticaron, dividiendo opiniones sobre sus declaraciones del tema.

Artículos relacionados

Por ahora, Isabella Ladera se pronunció al respecto y señaló que tomará acciones legales contra el cantante, pues lo responsabilizó de haber filtrado el video de ambos, indicando que solo los dos tenían dicho material audiovisual en su poder. Beéle no se ha pronunciado sobre el tema, dejando a la expectativa sobre su opinión.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García, Isabella Ladera y Beéle Karina García

Hija de Karina García respondió a críticas tras opinar sobre video de Beéle e Isabella Ladera

Esto dijo Isabella Vargas, hija de Karina García, tras críticas por su opinión sobre el polémico video de Beéle e Isabella Ladera.

Karina García y Altafulla sobre su sueldo Karina García

¿Karina García gana más dinero que Altafulla?, este es su millonario sueldo

Karina García sobre el millonario sueldo que obtuvo en un mes luego de su salida de La casa de los famosos Colombia.

Isabella Ladera sabía de video con Beéle Influencers

Isabella Ladera reveló que ya sabía que le iban a filtrar video con Beéle: mostró chats

Isabella Ladera reveló inesperado detalle sobre el video que se filtró de ella con Beéle cuando estaban juntos.

Lo más superlike

Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Carolina y Michelle con delantal negro en MasterChef: Violeta aprovechó para mandarlas a aprender

A Michelle y Carolina no les fue bien trabajando en pareja en MasterChef Celebrity, así que Violeta lanzó sus críticas cantando.

Cortarse el cabello tras una ruptura amorosa Belleza

¿Ruptura amorosa?: Claves para superarla y qué implica renovar tu look tras una separación

Jessi Uribe llega a los Premios Billboard de la Música Latina en el Watsco Center - Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025 - Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Latin GRAMMY Acoustic Sessions. Yina Calderón

Yina hizo polémica comparación de Ángela Aguilar y Christian Nodal con pareja colombiana

Video viral de Colplay Talento internacional

Se confirma el divorcio de Kristin Cabot tras video viral con Andy Byron en show de Coldplay

Taylor Swift y Travis Kelce asisten a la final masculina entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner en el decimocuarto día del Abierto de Estados Unidos Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce podrían tener una banda de rock legendaria en su boda