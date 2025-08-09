Sebastián Villalobos dividió opiniones tras hablar del video de Beéle e Isabella Ladera

El influenciador Sebastián Villalobos reaccionó a la polémica del video personal del cantante Beéle y la creadora de contenido Isabella Ladera.

¿Cuál es el video de Beéle e Isabella Ladera que ha generado controversia?

La famosa expareja ha protagonizado un nuevo escándalo luego de que se filtrara un video personal de ambos, el cual ha generado diversas reacciones en diferentes celebridades e internautas, donde algunos los han apoyado y defendido, mientras que otros no han dudado en llenarlos de críticas al respecto.

¿Qué dijo Sebastián Villalobos sobre Beéle e Isabella Ladera?

El influenciador Sebastián Villalobos fue uno de los famosos en reaccionar, que, si bien no se dirigió directamente a ellos habló sobre el tema, por lo que, muchos han relacionado sus palabras con dicha situación.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores, compartió una reflexión sobre el tema.

El creador de contenido señaló que seguramente lo tildarán de "aburrido" o algo similar, pero considera que, aunque nada justifica que filtren un video, él prefiere irse a la raíz de la situación cuestionándose por qué muchos se graban en un momento tan privado.

"No entiendo la necesidad de grabarse teniendo relaci*nes (...) el riesgo no vale la pena, háganse un favor y eviten documentar cualquier acto se***, enfóquese en disfrutarlo", dijo.

Pidió que dejen de normalizar el hecho de grabarse y guardarlo, pues tarde o temprano se lo agradecerán.

Asimismo, detalló que, aunque muchos videos de diferentes personas no se hayan filtrado eso es darle un poder a la otra persona que no vale la pena ni ahora ni después.

De igual manera, indicó que si dicho momento gustó, se repite, pero no se reproduce en por medio de una pantalla.

Algunos coincidieron con él y otros lo criticaron, dividiendo opiniones sobre sus declaraciones del tema.

Por ahora, Isabella Ladera se pronunció al respecto y señaló que tomará acciones legales contra el cantante, pues lo responsabilizó de haber filtrado el video de ambos, indicando que solo los dos tenían dicho material audiovisual en su poder. Beéle no se ha pronunciado sobre el tema, dejando a la expectativa sobre su opinión.