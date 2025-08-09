Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Karina García gana más dinero que Altafulla?, este es su millonario sueldo

Karina García sobre el millonario sueldo que obtuvo en un mes luego de su salida de La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García
Karina García y Altafulla sobre su sueldo
Karina García sobre millonario ingreso

La influenciadora Karina García reveló a sus millones de fanáticos el millonario que obtuvo en un mes tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

¿Cuánto gana Karina García mensual?

La creadora de contenido estuvo en entrevista con Eva Rey, quien la cuestionó sobre cuándo dinero gana mensual, a lo que ella señaló que debido a su profesión los números varían mes a mes, pues depende de las campañas que tenga.

Karina García sobre su sueldo en redes sociales

Tras su aclaración, la periodista aprovechó para interrogarla sobre cuál fue el mayor ingreso que tuvo luego de su participación en La casa de los famosos Colombia, a lo que ella señaló que logró casi 600 millones de pesos colombianos.

"Hay meses que salen más campañas, hay meses que salen menos (...) Desde que salí de la casa hubo un mes que nos hicimos casi 600 millones de pesos. Soy súper juiciosa, invierto en mi empresa, también tengo varios proyecticos por ahí para construir", dijo.

¿Quién gana más dinero, Karina García o Altafulla?

La paisa también fue interrogada sobre si tenía más ingresos que su pareja, el cantante Altafulla, a lo que ella confesó que no es un tema de conversación entre ellos.

Sueldos de Karina y Altafulla

"No hablamos de eso, él con sus finanzas, yo con las mías. Ninguno de los dos está pendiente como 'cuánto ganas tú'. Él me invita siempre, yo soy detallista, pero estamos empezando, él paga todo", señaló.

Ver desde el minuto 18:

Por ahora, la influenciadora sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con su particular contenido y continúa entrenando para su enfrentamiento contra la creadora de contenido Karely Ruiz en el ring de boxeo el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en la ciudad de Bogotá.

Recordemos que, dicho evento es organizado por el streamer Westcol, donde reunió a varios influenciadores para que compitan bajo este deporte.

El enfrentamiento más esperado es el de Yina Calderón y Andrea Valdiri debido a la rivalidad que hay entre ambas desde hace varios años.

Por su largo, Karina García también sigue disfrutando de su relación con Altafulla y la compañía de sus dos hijos.

