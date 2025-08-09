Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Isabella Ladera lanza contundente mensaje tras video con Beéle: "No termina aquí"

La influenciadora Isabella Ladera sorprendió con publicación luego de su polémico video con el cantante Beéle.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Isabella Ladera y Beéle
Isabella Ladera luego de su polémico video con Beéle/AFP: Giorgio Viera

La influenciadora Isabella Ladera compartió inesperadas publicaciones en sus redes sociales luego de su escándalo con el artista Beéle.

¿Qué ocurrió entre Isabella Ladera y Beéle?

Los famosos han estado en medio de la opinión pública luego de que se filtrara un video personal de ambos, que ha causado revuelo entre millones de sus fanáticos y celebridades que han dado su opinión al respecto.

Isabella Ladera sobre video de Beele

Isabella Ladera se pronunció al respecto y detalló que tomará medidas legales contra el artista, a quien acusó de haber sido el responsable de dicha publicación.

También agregó que se encuentra "devastada" y dio a conocer que desde julio tuvo conocimiento de que dicho material audiovisual iba a salir a la luz, pues ya le habían anunciado.

Por su parte, el artista Beéle se ha mantenido al margen de dicha situación, pues no ha dado ninguna declaración sobre el tema.

¿Qué publicaciones hizo Isabella Ladera luego de su polémica por video con Beéle?

La venezolana sorprendió con un video surfeando en el mar en Miami, Estados Unidos, donde reside y mostró que logró hacerlo al lado de delfines.

Isabella Ladera tras el video de Beele

"Señales", fue como describió el momento tras la difícil situación que atraviesa.

Asimismo, compartió una fotografía del paisaje que disfrutó y agregó un contundente mensaje sobre su escándalo.

"Mi historia no termina aquí", añadió.

Tras sus revelaciones, logró miles de reacciones de sus seguidores que siguieron opinaron sobre el tema. Algunos la llenaron de mensajes de apoyo y cariño, mientras que otros no tardaron en seguir criticándola y lanzar hipótesis sobre dicha controversia.

Por ahora, los internautas están a la expectativa de lo que siga pasando entre los famosos y en que terminará dicha situación legal tras la filtración del video.

Recordemos que, su relación fue bastante controversial debido a que ambos se habrían involucrado cuando aún seguían comprometidos con sus exparejas, pero meses después de confirmar su romance anunciaron su ruptura, donde según evidenció Isabella no habrían quedado en buenos términos.

Después de su polémica separación, los dos no han parado de protagonizar diversas situaciones sobre su vida personal.

