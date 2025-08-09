Pichingo se venga de Carolina Sabino en MasterChef Celebrity: "Mejor solo que mal acompañado"

Se presentó un nuevo reto creativo en MasterChef Celebrity, 10 años, que inició con la conformación de parejas. Al momento de elegir las duplas de forma libre, la actriz Carolina Sabino se sintió ignorada por el humorista Pichingo.

¿Por qué Carolina Sabino se distanció de Pichingo en MasterChef Celebrity?

Sabino tenía la intención de hacerse con Pichingo, pero el cómico participante, al parecer, no quería lo mismo. Entonces, la actriz se acercó a Michelle Rouillard y eso hizo que el comediante no quedara con nadie, así que tuvo que cocinar solo.

Para esta oportunidad, los chefs jurados Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch, les pidieron a los participantes realizar un postre. Al momento de pasar al atril, Pichingo aprovechó su talento para improvisar y dio unas frases que muchos tomaron como indirectas para Sabino.

Pichingo tuvo que cocinar solo | Foto del Canal RCN.

¿Cuál habría sido la pulla de Pichingo para Carolina Sabino en MasterChef Celebrity?

Pichingo fue el último en pasar frente a los jurados gastronómicos. Manifestó que estaba tranquilo, así que se puso a trovar.

"Este reto era en parejas, así lo pidió el jurado, y yo vi a mis compañeros, a cada quien por su lado, pero de quedarme solo no me encuentro preocupado porque es mejor estar solo que mal acompañado", cantó.

Tras decir sus líneas, capturaron las reacciones en la cocina más importante del mundo.

Según Pichingo, su plato se llama 'mejor solo que mal acompañado', pero no es ninguna pulla. No obstante, así no fue visto por los demás, especialmente Carolina y sus gestos.

"No es como una estrategia, es solamente como buscar la manera de romper la monotonía y a mi modo me ayuda tener menos nervios improvisar, que llegar allá solo y con las manos cruzadas", argumentó el humorista.

Pichingo hizo un bizcocho liviano. Entre las calificaciones, al artista le fue bien y hasta los chefs intentaron cantar.

¿Cómo reaccionó Carolina Sabino tras las indirectas de Pichingo?

En diálogo con la producción de MasterChef, Carolina Sabino reaccionó. La actriz expresó que ella también canta y puede escribir muchas canciones, pero cree que eso no es suficiente. Pese a esto, también comentó que su compañero tiene "un ángel divino".

Carolina Sabino se sintió ignorada por Pichingo | Foto del Canal RCN.

