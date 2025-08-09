Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ella sería la ganadora de MasterChef Celebrity 2025, según Dominica Duque

Dominica Duque no dudó en dar el nombre de la celebridad que se llevaría el premio de MasterChef Celebrity 2025 por su rendimiento.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Dominica Duque
Ella sería la ganadora de MasterChef Celebrity 2025, según Dominica Duque | Foto del Canal RCN.

El pasado viernes 5 de septiembre se presentó el último capítulo de Manos Arriba, el Aftershow de MasterChef Celebrity. Los conductores de esta propuesta, la periodista Dominica Duque y el influencer Estiwar G, se despidieron de todos los que los acompañaron por el Canal RCN.

Al ser el último día, hicieron eco las confesiones de los presentadores, de modo que Dominica Duque lanzó su predicción en torno a quién sería la celebridad que podría llevarse el título de MasterChef Celebrity 2025.

¿Cuál es el nombre de la celebridad que para Dominica Duque ganaría MasterChef Celebrity 2025?

Sin pensarlo, Estiwar lanzó la pregunta para que Dominica le apostara a una de las celebridades de esta temporada y diera el nombre de la persona que para ella podría ganarse esta competencia de la celebración de 10 años de MasterChef.

Dominica Duque
Dominica Duque participó en MasterChef Celebrity 2024 | Foto del Canal RCN.

En un principio, la periodista no quería decir quién, pues cabe decir que ella fue participante de la temporada pasada, pero luego decidió romper el silencio y comentó que para ella la ganadora sería nada más y nada menos que la actriz Carolina Sabino.

Entre sus justificaciones, Duque dijo que le parecía que la actriz es de las más fuertes de la competencia, razón por la que la ve llegando a la gran final e incluso siendo la vencedora de MasterChef Celebrity.

Además, la presentadora de Entretenimiento RCN no es la única en apoyar a Sabino, un reciente eliminado también dio su voto a favor para la actriz.

Carolina Sabino
Carolina Sabino se postula como una de las más fuertes en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

¿Quién es el eliminado que apoya a Carolina Sabino en MasterChef Celebrity?

En una reciente charla con Julián Zuluaga, el octavo eliminado de MasterChef Celebrity, 10 años, el joven actor también recalcó que le gustaría ver a Sabino como la ganadora y si no es así otra convocada sería la influenciadora Valentina Taguado.

De acuerdo con Julián, la actriz Carolina Sabino es de las celebridades que más se disfruta cocinar, resaltó el conocimiento culinario de su colega artista y justificó que lo hace con amor, en comparación con otros participantes que siguen compitiendo en la cocina más importante del mundo.

 

Recuerda que puedes ver todos los capítulos MasterChef Celebrity en la app del Canal RCN. Clic aquí para descargarla.

