Karina García genera polémica al revelar su turbio pasado: "Probé cosas fuertes"

La influenciadora Karina García ha estado siendo mencionada en los escenarios digitales luego de que dio una nueva entrevista en la que reveló datos no conocidos sobre su vida.

¿Qué reveló Karina García sobre su pasado oscuro?

Karina García charló con la periodista Eva Rey a través de su propuesta audiovisual en redes sociales. En efecto, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia volvió al pasado y fue cuando confesó que llegó a probar sustancias.

Sí, la influencer estuvo en el ojo del huracán tras sus declaraciones. Sin embargo, también aprovechó para compartir una reflexión.

Karina García habló de su pasado | Foto del Canal RCN.

"Probé muchas cosas, pero no decidí quedarme porque siempre pensaba en mis hijos... Yo probé de todo, bueno, no de todo, pero probé la marihu4na, el tus1, el popp3r, yo probé cosas fuertes", señaló.

Según la modelo paisa, no se quedó en este tipo de sustancias porque se dijo a sí misma que no quería eso para su vida y añadió que no le gustó la sensación en su organismo. En adición, remarcó que lo hizo en la época de su juventud y adolescencia.

¿Qué piensan los hijos de Karina García sobre su pasado?

En el programa de Eva Rey, quien a propósito la periodista ahora hace parte de La FM, la exparticipante del reality del Canal RCN mencionó que ha sido sincera con sus hijos, especialmente con Isabella porque ya tiene 18 años.

"Yo a mi hija le hablo como es. Si tú te vas a atrever a probar algo tienes que ser muy responsable y consciente de que ahí te puedes quedar... Me siento orgullosa porque hoy en día mi hija tiene 18 años y no se ha quedado en absolutamente nada", aseguró García.

¿Qué reacciones desataron la confesión de Karina García?

Las confesiones de Karina fueron centro de críticas. Una parte de los internautas aplaudió el hecho de que la creadora de contenido aceptó su pasado y no se puso a esconderlo, mientras que, del otro lado de la balanza, varios no estuvieron de acuerdo con que hablara de estos temas con total tranquilidad.

Karina García desató diversas opiniones | Foto del Canal RCN.

Así las cosas, una vez más, Karina García dio para hablar por sus más nuevas palabras que destaparon lo que alguna vez vivió.