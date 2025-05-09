Andrea Tovar deslumbra con su belleza y se gana el apodo de la 'reina eterna' de Colombia, así se ve

La exreina de belleza Andrea Tovar causó impacto al publicar el más reciente trabajo fotográfico en el que participó para ser la portada de una revista.

¿Por qué Andrea Tovar enamora en redes sociales?

Tras haber aparecido en las pantallas de Canal RCN, pues cabe recalcar que Andrea es jurado de Miss Universe Colombia, el reality, las miradas han estado a favor de la modelo, hasta el punto en el que la recuerdan cuando representó al país en Miss Universe.

Y es que, como si fuese poco, los seguidores e internautas están enamorados de la exreina porque aunque es mamá, se ve totalmente conservada, hasta el punto en el que hay quienes dicen que debería volverse a llamar Colombia ante el mundo.

Andrea Tovar es jurado en Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

¿Cómo son las fotos de portada de revista de Andrea Tovar?

En cuanto a las fotos de portada de revista, Andrea Tovar dio a conocer dos de sus favoritas. En cada una la famosa tiene outfits diferentes.

La primera instantánea resalta la figura y color de la chocoana, ya que parece una diosa del Olimpo con un vestido color blanco que exalta su gran figura. Mientras tanto, en la segunda fotografía se ve más casual y sonriendo.

"Mis favoritas. ¡Qué emoción ser la portada de la última edición ya la leyeron!", escribió Andrea Tovar.

Como era de esperarse, luego de que Andrea Tovar reveló sus fotos favoritas de su más nueva portada, desató una lluvia de halagos en la caja de comentarios de Instagram. La mayoría dice que se ve hermosa.

¿Qué halagos recibió Andrea Tovar?

Valerie Domínguez, quien también es jurado de Miss Universe Colombia, el reality, le escribió a su colega: "Mamá, tú eres: mucho con demasiado por dentro y por fuera. Te quiero".

En la misma vertiente, aparte de cientos de caras de emojis enamoradas, otros mensajes para Tovar son: "Cada día más bella", "Reina eterna", "Princesa Universal de la belleza", "Qué mujer tan divina", entre muchas más opiniones.

Así las cosas, le piden a Andrea Tovar "ganar" Miss Universe Colombia, el reality, como muestra de respeto y cariño que le tienen cuando fue la reina de Colombia.