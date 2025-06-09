Caterin Escobar presumió la encantadora foto que le tomó Yepes

Caterin Escobar, quien se convirtió en la más reciente eliminada de MasterChef Celebrity, reapareció en redes tras su salida de la competencia para agradecer por los amorosos mensajes que ha recibido por parte de los televidentes.

¿Qué dijo Caterin Escobar tras su salida de MasterChef Celebrity 2025?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida actriz acumula millones de seguidores, expresó su gratitud con un sentido mensaje dedicado a quienes se han tomado del tiempo de escribirle.

Artículos relacionados Viral Así será la camiseta de Colombia para el Mundial 2026: rendirá homenaje a Gabo

“Solo puedo decir ¡Gracias! por tantos mensajes llenos de amor que me llenan el corazón. Gracias, gracias, gracias”, escribió la exparticipante de la décima temporada del reality de concina.

Artículos relacionados Talento internacional Se reveló la verdadera causa de fallecimiento de Dan Rivera, el cuidador de la muñeca Annabelle

Además de llamar la atención con las encantadoras imágenes que compartió, Caterin hizo una inesperada revelación que causó furor entre los internautas, y es que luego de que un usuario mencionara que esperaba ansioso leer el comentario de Mario Yepes, ella confirmó que justamente él quien se la tomó.

¿Cuál fue la foto que Mario Yepes le tomó a Caterin Escobar?

La imagen, que el recordado capitán de la Selección Colombia tomó, es una donde la actriz se encuentra posando mientras está subida en un caballo y, con lo ojos cerrados, elevó su cabeza hacia el silencio.

Caterin Escobar envió emotivo mensaje tras su salida de MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

De fondo, un atardecer hermoso en medio de un paisaje en donde el verde de la naturaleza es protagonista.

Además de esta instantánea, Escobar también grabó un video en el que presumió detalles de lo que fue un paseo a caballo junto al exfutbolista colombiano.

Caterin Escobar hizo romántica revelación en su último post. Foto | IG Caterin Escobar.

¿Cuándo confirmaron su noviazgo Caterin Escobar y Mario Yepes?

Aunque los dos exparticipantes de la cocina más importante del mundo no dieron declaraciones de su relación, su aparición pública en varias oportunidades compartiendo juntos, así como las fotos y videos, dejaron ver hace un par semanas que su noviazgo era un hecho.

Por ahora, todo parece indicar que la relación marcha a la perfección, pues cada vez son más frecuentes las demostraciones de cariño públicamente, situación que no pasa desaperciba entre los seguidores de ambas personalidades quienes se mantienen al tanto de sus publicaciones en redes.