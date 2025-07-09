Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Así se homenajeó a Dan Rivera, el cuidador de la muñeca Annabelle en ‘El Conjuro 4’

La película incluyó un emotivo tributo donde honra la memoria del querido cuidador de la muñeca más aterradora del cine.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Devan Blake vestido como Valak de "El Conjuro'
Dan Rivera, el custodio de la muñeca Annabelle fue homenajeado dentro del film de 'El Conjuro 4'. (Foto: AFP/ Robyn Beck)

Una de las películas más taquilleras del momento, ‘El Conjuro 4: Los Últimos Ritos’, ha conmovido al incluir dentro del film un emotivo homenaje a Dan Rivera, el fallecido cuidador de la muñeca Annabelle, quien murió el pasado 13 de julio.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el homenaje a Dan Rivera, el cuidador de la muñeca Annabelle, en 'El Conjuro 4'?

Luego de que en días pasados se conoció que la causa de muerte del reconocido investigador de hechos paranormales y cuidador de Annabelle fue debido a problemas cardíacos, ‘El Conjuro 4: Los Últimos Ritos’ le rindió un emotivo homenaje con un hermoso mensaje al final de los créditos, recordando su legado y dedicación al mundo paranormal.

De acuerdo con el director de esta franquicia de terror, Michael Chaves, el mensaje se incluyó con todo el respeto posible, teniendo en cuenta el difícil momento que vive la familia de Rivera.

Para Chaves, el inesperado fallecimiento del hombre de 54 años, los tomó por sorpresa y los dejó reflexionando acerca de que aunque las películas de terror son divertidas y tratan cosas oscuras, vivir una muerte real es devastadora y choqueante.

Vera Farmiga en el estreno de "Annabelle Comes Home" de Warner Bros.
El cuidador de la famosa muñeca Annabelle recibió un sentido homenaje en el film de 'El Conjuro 4'. (Foto: AFP/ Kevin Winter)

Artículos relacionados

¿Cómo murió Dan Rivera, el cuidador de la muñeca Annabelle?

El reconocido investigador falleció en extrañas circunstancias dentro de la habitación de un hotel en Pensilvania, mientras realizaba una gira con la infame muñeca Annabelle por Estados Unidos.

Según testimonios de quienes lo acompañaban, la noche del 12 de julio de 2025, Dan les comentó que se sentía mal y decidió recostarse en su habitación, sin imaginar que horas después sería encontrado sin vida.

Aunque en un principio se especuló que su muerte estaba relacionada con la supuesta maldición de la muñeca, con el informe forense que han dado a conocer las autoridades pertinentes desmiente esa versión.

Artículos relacionados

¿De qué trata 'El Conjuro 4'?

En 'El Conjuro 4: los últimos ritos’ los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren resuelven un nuevo misterio que ocurre en la casa de la familia Smurl en los años 80, de ellos dependerá resolver este caso y brindarle paz a la familia.

La última cinta de esta saga terrorífica explora la lucha entre el bien y el mal en el mundo paranormal con giros escalofriantes y escenas llenas de tensión.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Miss Casanare, Dayana Angulo, se consolida como favorita en Miss Universe Colombia el reality. Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia 2025: Casanare vuelve a quedar en primer lugar en la tabla de posiciones

Dayana Angulo, Miss Casanare en Miss Universe Colombia el reality, se está consolidando como una de las favoritas gracias a su desempeño en las pruebas.

Miss Amazonas, Rebeca Castillo, se siente apartada en prueba de Miss Universe Colombia el reality. Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia 2025: Amazonas se siente relegada en prueba de actuación y divide opiniones

La compañeras de Rebeca Castillo, Miss Amazonas en Miss Universe Colombia el reality, tienen diversas opiniones sobre su actitud en las pruebas.

Así lucía Miss Bogotá, Mariana Morales, en su infancia, etapa que fue muy dura para ella como mujer trans. Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia 2025: así lucía Miss Bogotá, Mariana Morales, en su infancia

Mariana Morales representa a Bogotá en Miss Universe Colombia el reality y reveló los sentimientos difíciles que tuvo en su pasado a causa de su identidad.

Lo más superlike

Taylor Swift y Travis Kelce asisten a la final masculina entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner en el decimocuarto día del Abierto de Estados Unidos Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce podrían tener una banda de rock legendaria en su boda

Por medio de una carta pública, la banda legendaria sorprendió al ofrecerse a tocar en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

Luis Díaz participa en una sesión de entrenamiento en el campo de entrenamiento del Liverpool. Luis Díaz

Esposa de Luis Díaz recibió fuertes críticas por particular outfit: "escogió lo peor"

Adela Micha reveló la verdad de la entrevista con Nodal Christian Nodal

Adela Micha rompe el silencio sobre la polémica entrevista con Nodal: ¿fue una estrategia?

Rosa roja y cinta negra de luto. Viral

Influencer fue hallada sin vida en extrañas circunstancias: esto se sabe

Truco con vaselina para que tu perfume dure todo el día Belleza

Vaselina para que dure más tiempo el perfume: el truco de belleza que pocos conocen