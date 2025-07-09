Así se homenajeó a Dan Rivera, el cuidador de la muñeca Annabelle en ‘El Conjuro 4’

Una de las películas más taquilleras del momento, ‘El Conjuro 4: Los Últimos Ritos’, ha conmovido al incluir dentro del film un emotivo homenaje a Dan Rivera, el fallecido cuidador de la muñeca Annabelle, quien murió el pasado 13 de julio.

¿Cómo fue el homenaje a Dan Rivera, el cuidador de la muñeca Annabelle, en 'El Conjuro 4'?

Luego de que en días pasados se conoció que la causa de muerte del reconocido investigador de hechos paranormales y cuidador de Annabelle fue debido a problemas cardíacos, ‘El Conjuro 4: Los Últimos Ritos’ le rindió un emotivo homenaje con un hermoso mensaje al final de los créditos, recordando su legado y dedicación al mundo paranormal.

De acuerdo con el director de esta franquicia de terror, Michael Chaves, el mensaje se incluyó con todo el respeto posible, teniendo en cuenta el difícil momento que vive la familia de Rivera.

Para Chaves, el inesperado fallecimiento del hombre de 54 años, los tomó por sorpresa y los dejó reflexionando acerca de que aunque las películas de terror son divertidas y tratan cosas oscuras, vivir una muerte real es devastadora y choqueante.

El cuidador de la famosa muñeca Annabelle recibió un sentido homenaje en el film de 'El Conjuro 4'. (Foto: AFP/ Kevin Winter)

¿Cómo murió Dan Rivera, el cuidador de la muñeca Annabelle?

El reconocido investigador falleció en extrañas circunstancias dentro de la habitación de un hotel en Pensilvania, mientras realizaba una gira con la infame muñeca Annabelle por Estados Unidos.

Según testimonios de quienes lo acompañaban, la noche del 12 de julio de 2025, Dan les comentó que se sentía mal y decidió recostarse en su habitación, sin imaginar que horas después sería encontrado sin vida.

Aunque en un principio se especuló que su muerte estaba relacionada con la supuesta maldición de la muñeca, con el informe forense que han dado a conocer las autoridades pertinentes desmiente esa versión.

¿De qué trata 'El Conjuro 4'?

En 'El Conjuro 4: los últimos ritos’ los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren resuelven un nuevo misterio que ocurre en la casa de la familia Smurl en los años 80, de ellos dependerá resolver este caso y brindarle paz a la familia.

La última cinta de esta saga terrorífica explora la lucha entre el bien y el mal en el mundo paranormal con giros escalofriantes y escenas llenas de tensión.