Jack Osbourne habló por primera vez sobre cómo se enteró de la muerte de su padre, Ozzy

El hijo del famoso cantante británico abrió su corazón y compartió cómo fueron los últimos momentos tras la muerte de su padre.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Ozzy Osbourne durante la 21.ª Ceremonia Anual de Inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll
Jack Osbourne, hijo del cantante británico Ozzy Osbourne, contó detalles sobre la muerte de su padre. (Foto: AFP/ Scott Gries/Getty Images)

A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, Jack Osbourne, hijo del reconocido creador de la banda 'Black Sabbath', relató cómo se enteró del fallecimiento de su padre y cómo su deceso ha marcado su vida.

¿De qué manera Jack Osbourne se enteró de la muerte de su padre Ozzy Osbourne?

Según relató el actor, la noticia le llegó de manera abrupta el 22 de julio de 2025, mientras se encontraba en Los Ángeles.

Cuando dormía, alrededor de las 3:45 a.m., un golpe en la puerta lo despertó. Al asomarse medio dormido por la ventana, vio a un empleado de su familia y de inmediato presintió de que algo grave había sucedido.

Tras recibir la noticia, el hombre de 39 años abordó el primer vuelo hacia Reino Unido mientras la noticia del fallecimiento de Ozzy rondaba los en todos los medios del mundo.

Ozzy Osbourne habla en el escenario en iHeartRadio
Jack Osbourne compartió un emotivo mensaje de lo que significó para él la muerte de su padre, Ozzy Osbourne. (Foto: AFP/ Kevin Winter)

¿Por qué Jack Osbourne decidió romper el silencio sobre la muerte de su padre Ozzy Osbourne?

En su canal de YouTube, Jack confesó que, aunque han pasado seis semanas desde la muerte de su padre, sintió la necesidad de desahogarse y compartir sus pensamientos, para poder seguir adelante antes de retomar su trabajo y sus pódcasts habituales.

En el video, que dura 16 minutos, el hijo de Ozzy toca temas como lo mucho que significaba el rockero en su vida y cómo fue su última semana junto al intérprete de 'Paranoid'.

Ozzy Osbourne durante la segunda edición anual de los VH1 Rock Honors
Una semana antes de su fallecimiento, Ozzy realizó un concierto para despedir a la emblemática banda 'Black Sabbath'. (Foto: AFP/ Kevin Winter)

¿De qué murió Ozzy Osbourne?

Ozzy Osbourne falleció el 22 de julio de 2025 a los 76 años, a causa de un paro cardíaco agravado por complicaciones del Parkinson y problemas cardíacos previos.

Su muerte ocurrió poco después de su último y emotivo concierto en Birmingham, donde, a pesar de las limitaciones físicas, se despidió de sus fanáticos en un momento histórico para 'Black Sabbath'.

La familia Osbourne rindió homenaje privado a la leyenda del rock, cerrando un capítulo que deja un legado imborrable en la música y en millones de seguidores alrededor del mundo.

