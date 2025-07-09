Esposa de Luis Díaz recibió fuertes críticas por particular outfit: "escogió lo peor"

El pasado jueves 4 de septiembre, se cumplió una de las fechas de las eliminatorias más importantes para la Selección Colombia, pues fue definitiva para asegurar el pase directo al Mundial 2026 que finalmente se logró luego de la victoria frente e Bolivia.

Artículos relacionados James Rodríguez Esta la diferencia de edad entre James Rodríguez y su nueva novia: ¿cuántos años tiene?

¿Por qué fue criticada Gera Ponce, esposa de Luis Díaz?

Gera Ponce, esposa del futbolista colombiano Luis Díaz, no solo celebró el triunfo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, sino también el hecho de que el jugador pueda ir a su primer mundial.

Artículos relacionados Claudia Bahamón Claudia Bahamón hizo llorar a Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría en MasterChef Celebrity

“Con el corazón lleno por un sueño cumplido y ahora otro por cumplir… clasificamos al mundial”, escribió la joven colombiana en la descripción de su más reciente post en Instagram.

Allí, Ponce aprovechó para dedicarle unas amorosas palabras a Díaz en las que exaltó la disciplina, la entrega y el amor que fueron los pilares que le permitieron alcanzar este logro.

Artículos relacionados Caterin Escobar Caterin Escobar reaccionó a mensaje de Mario Yepes tras su salida de MasterChef: "Llegaste tú"

Sin embargo, en esta oportunidad el foco de atención no fue precisamente las fotografías que Gera presumió sobre cómo vivió este día, lo fue el outfit que utilizó en esta ocasión, pues para muchos la ropa por la que optó no fue la más adecuada para asistir al encuentro deportivo.

La razón por la que la esposa de Luis Díaz fue criticada en redes. Foto | Luis ACOSTA.

¿Cuál fue el outfit que Gera Ponce, esposa de Luis Díaz usó y que desató críticas en redes?

Y es que, las críticas por parte de los internautas se basaron no solo en el look completo, sino también en la combinación de algunas prendas que, a su parecer, no fue la más acertada.

Gera Ponce, esposa de Luis Díaz, fue criticada por su outfit. Foto | PIERO CRUCIATTI.

“Esos zapatitos nada que ver”, “No pega nada con nada”, “Lo único bonito es la camiseta”, “Tanta ropa tan linda y escoge lo peor”, “Sorry pero quedaba mejor en jeans”, “No es la ropa adecuada para ir al estadio”, son algunos de los comentarios que se puede leer al pie de las imágenes.

Pese a las críticas, hubo quienes resaltaron el buen gusta de Gera, e incluso cuestionaron a quienes lanzaron mensajes negativos, pues consideran que cada persona es libre de vestirse como quiera, además, muchos se hablaron de los elevados precios que debe tener cada prenda que utilizó.