Esposa de Luis Díaz recibió fuertes críticas por particular outfit: "escogió lo peor"

En las últimas horas, Gera Ponce, esposa de Luis Díaz, causó revuelo por el outfit que eligió para el reciente partido de Colombia.

Luis Díaz participa en una sesión de entrenamiento en el campo de entrenamiento del Liverpool.
Esposa de Luis Díaz fue criticada por su ropa.

El pasado jueves 4 de septiembre, se cumplió una de las fechas de las eliminatorias más importantes para la Selección Colombia, pues fue definitiva para asegurar el pase directo al Mundial 2026 que finalmente se logró luego de la victoria frente e Bolivia.

¿Por qué fue criticada Gera Ponce, esposa de Luis Díaz?

Gera Ponce, esposa del futbolista colombiano Luis Díaz, no solo celebró el triunfo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, sino también el hecho de que el jugador pueda ir a su primer mundial.

“Con el corazón lleno por un sueño cumplido y ahora otro por cumplir… clasificamos al mundial”, escribió la joven colombiana en la descripción de su más reciente post en Instagram.

Allí, Ponce aprovechó para dedicarle unas amorosas palabras a Díaz en las que exaltó la disciplina, la entrega y el amor que fueron los pilares que le permitieron alcanzar este logro.

Sin embargo, en esta oportunidad el foco de atención no fue precisamente las fotografías que Gera presumió sobre cómo vivió este día, lo fue el outfit que utilizó en esta ocasión, pues para muchos la ropa por la que optó no fue la más adecuada para asistir al encuentro deportivo.

Luis Díaz controla el balón durante el partido de fútbol de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de la FIFA 2026.
La razón por la que la esposa de Luis Díaz fue criticada en redes.

¿Cuál fue el outfit que Gera Ponce, esposa de Luis Díaz usó y que desató críticas en redes?

Y es que, las críticas por parte de los internautas se basaron no solo en el look completo, sino también en la combinación de algunas prendas que, a su parecer, no fue la más acertada.

Luis Díaz observa mientras calienta antes del partido de fútbol de la primera jornada de la primera ronda de la UEFA Champions League.
Gera Ponce, esposa de Luis Díaz, fue criticada por su outfit.

“Esos zapatitos nada que ver”, “No pega nada con nada”, “Lo único bonito es la camiseta”, “Tanta ropa tan linda y escoge lo peor”, “Sorry pero quedaba mejor en jeans”, “No es la ropa adecuada para ir al estadio”, son algunos de los comentarios que se puede leer al pie de las imágenes.

Pese a las críticas, hubo quienes resaltaron el buen gusta de Gera, e incluso cuestionaron a quienes lanzaron mensajes negativos, pues consideran que cada persona es libre de vestirse como quiera, además, muchos se hablaron de los elevados precios que debe tener cada prenda que utilizó.

