Ozzy Osbourne y los famosos que han fallecido en el 2025

El 2025 ha estado marcado por la partida de reconocidas figuras del entretenimiento, el arte, la literatura y el deporte. A lo largo del año, el público ha despedido con tristeza a celebridades que dejaron huella en distintas generaciones con su talento, carisma y legado profesional.

Artículos relacionados Celebrities Falleció Malcolm-Jamal Warner: celebridades y fans lo despiden en redes sociales

Actores, músicos, escritores, deportistas y personalidades influyentes han sido recordados con homenajes por parte de sus fanáticos, familiares y colegas, mientras sus obras y trayectorias siguen vivas en la memoria colectiva.

¿Cuándo murió el cantante Ozzy Osbourne?

El reconocido músico británico falleció el 22 de julio, según confirmó un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram. En el mensaje, se informó sobre su deceso y se pidió respeto para su familia en este difícil momento.

Ozzy Osbourne (nacido como John Michael Osbourne el 3 de diciembre de 1948 en Birmingham, Inglaterra) fue un cantante, compositor y personalidad de televisión británico, conocido como una de las figuras más icónicas del heavy metal. Alcanzó la fama en la década de 1970 como vocalista de la banda Black Sabbath, pionera del género, con la que lanzó clásicos como "Paranoid", "Iron Man" y "War Pigs".

Después de ser despedido de la banda en 1979 debido a problemas con sustancias psicoactivas, Ozzy comenzó una exitosa carrera en solitario. Su primer álbum, Blizzard of Ozz (1980), incluyó éxitos como "Crazy Train" y "Mr. Crowley". A lo largo de los años, ha vendido más de 100 millones de discos entre su trabajo con Black Sabbath y como solista.

Conocido como el "Príncipe de las Tinieblas", Osbourne también ganó popularidad en los años 2000 con el reality show The Osbournes, que mostraba su vida familiar. Su imagen excéntrica, su voz única y su presencia escénica lo convirtieron en una leyenda viva del rock.

¿Cuál fue la causa de muerte de Malcolm-Jamal Warner?

El reconocido actor estadounidense Malcolm-Jamal Warner falleció el domingo 20 de julio en Costa Rica tras un trágico ahogamiento en una playa del país.

De acuerdo con múltiples reportes, Malcolm-Jamal Warner se encontraba disfrutando de unas vacaciones en Costa Rica junto a su familia cuando el actor fue arrastrado mar adentro por una fuerte corriente mientras se encontraba en el agua.

A pesar de que los socorristas de la Cruz Roja llegaron rápidamente al lugar, el actor fue declarado sin signos vitales en la escena.

Malcolm-Jamal Warner nació el 18 de agosto de 1970 en Jersey City, Nueva Jersey, EE. UU. Fue un actor, director, productor y músico estadounidense, ampliamente reconocido por su papel como Theo Huxtable en la exitosa serie de televisión The Cosby Show (1984–1992). Este papel lo convirtió en una estrella juvenil y un ícono de la televisión familiar de los años 80.

Desde entonces, Warner tuvo una carrera sólida tanto en televisión como en teatro. Apareció en series como Malcolm & Eddie, Reed Between the Lines, y The Resident, donde ha recibido elogios por sus actuaciones más maduras y dramáticas.

¿Quién fue Connie Francis, ícono estadounidense?

La reconocida cantante de música pop estadounidense falleció el 16 de julio, según confirmó su representante por medio de sus redes sociales.

Connie Francis fue una de las cantantes más populares de los años 50 y 60, reconocida por su poderosa voz y su versatilidad para interpretar baladas románticas, pop y canciones en varios idiomas.

Nacida como Concetta Rosa Maria Franconero en 1937 en Nueva Jersey, alcanzó la fama mundial con éxitos como "Who's Sorry Now", "Where the Boys Are" y "Stupid Cupid".

Además de su carrera musical, también incursionó en el cine y se convirtió en un ícono de la cultura pop de su época.

Décadas después, su música volvió a resonar con fuerza gracias a TikTok. Su canción “Pretty Little Baby” se hizo viral en la plataforma, utilizada por celebridades como Meghan Trainor, Kylie Jenner y Kim Kardashian.

¿Cuál fue la causa de muerte de Julian McMahon?

El actor Julian McMahon falleció el 2 de julio, luego de una prolongada batalla contra el cáncer. La noticia fue dada a conocer por su esposa a través de un comunicado.

Julian McMahon fue un actor y exmodelo australiano, nacido el 27 de julio de 1968 en Sídney. Es hijo del ex primer ministro de Australia, Sir William McMahon, y de Sonia McMahon, una reconocida figura social.

Aunque estudió Derecho en la Universidad de Sídney, abandonó la carrera para dedicarse al modelaje y luego a la actuación.

Su primer gran papel fue en la telenovela australiana Home and Away. Posteriormente se trasladó a Estados Unidos, donde se dio a conocer por interpretar a Cole Turner en Charmed, y más tarde se consolidó como protagonista en Nip/Tuck, donde dio vida al cirujano Christian Troy, un personaje que lo catapultó a la fama internacional.

En cine, es recordado por su papel como Doctor Doom en las películas de Los Cuatro Fantásticos (2005 y 2007), además de participar en cintas como Premonition, junto a Sandra Bullock.

¿A qué edad murió Michael Madsen?

El actor Michael Madsen murió a los 67 años debido a un paro cardíaco. Según confirmaron las autoridades y su mánager, la causa estuvo relacionada con afecciones preexistentes como cardiomiopatía, enfermedad coronaria y alcoholismo crónico.

Michael Madsen fue un actor estadounidense, nacido el 25 de septiembre de 1957 en Chicago, Illinois. Fue conocido por su voz grave, presencia intensa y por interpretar a personajes duros o moralmente ambiguos en cine y televisión.

Comenzó su carrera como actor de teatro, pero saltó a la fama en Hollywood gracias a su colaboración con Quentin Tarantino, quien lo dirigió en Reservoir Dogs (1992), donde interpretó al icónico y despiadado Mr. Blonde. Ese papel marcó su carrera y lo convirtió en una figura de culto del cine independiente y de acción.

El actor trabajó en más de 100 películas, incluyendo títulos como Kill Bill, The Hateful Eight, Brasco, Sin City y Thelma & Louise.

¿Cuándo murió el futbolista Diogo Jota?

El exfutbolista portugués Diogo Jota, quien se desempeñó como delantero en el Liverpool, falleció el 3 de julio a los 28 años en un trágico accidente automovilístico en el que también perdió la vida su hermano, André Silva.

Diogo Jota, cuyo nombre completo era Diogo José Teixeira da Silva, fue un futbolista portugués nacido el 4 de diciembre de 1996 en Oporto.

Desde joven mostró gran talento y pasión por el fútbol, lo que lo llevó a destacar rápidamente en equipos de Portugal, Inglaterra y a formar parte de la selección nacional.

A lo largo de su carrera jugó en clubes como Wolverhampton y Liverpool, donde se ganó el cariño de la afición y dejó una huella importante. También representó con orgullo a la selección de Portugal.

Más allá del deporte, Diogo era una persona familiar y reservada. Estuvo en pareja con Rute Cardoso desde su adolescencia, con quien tuvo tres hijos: Dinis, Duarte y Mafalda. Se casaron el 22 de junio de 2025, en una ceremonia privada en Oporto.

¿Quién fue Kepa Amuchástegui?

El reconocido actor de Yo soy Betty, la fea, Kepa Amuchástegui, falleció el 27 de mayo tras una dura batalla contra el cáncer.

A través de sus redes sociales, el artista había compartido que venía enfrentando serios problemas de salud, entre ellos el funcionamiento deficiente de uno de sus riñones y un diagnóstico de cáncer de vejiga.

Kepa Amuchastegui Eloizaga nació el 9 de diciembre de 1941 en Bogotá, Colombia. Hijo de inmigrantes vascos, estudió arquitectura en la Universidad de los Andes, pero su pasión lo llevó al teatro universitario, desde donde inició su carrera actoral.

Artículos relacionados La abuela La casa de los famosos Colombia La Abuela se hizo su primer procedimiento estético, así se mostró

Posteriormente recibió formación en París y participó con la Royal Shakespeare Company en Londres antes de regresar a Colombia para dedicarse plenamente a la actuación.

Se convirtió en una figura emblemática de la televisión colombiana por su papel como Don Roberto Mendoza en la telenovela Yo soy Betty, la fea (1999–2001), uno de sus personajes más recordados internacionalmente.

A lo largo de su carrera también destacó en producciones como La Pola, La ley del corazón, La nieta elegida, Rojo carmesí, entre muchas otras; y se desempeñó como director, libretista y productor en diversos títulos televisivos y teatrales.

¿A qué edad falleció el Papa Francisco?

Jorge Mario Bergoglio, conocido mundialmente como el Papa Francisco, falleció el 21 de abril en Roma a los 88 años. Su legado estuvo marcado por la humildad, las reformas dentro del Vaticano y un mensaje firme: una Iglesia cercana y al servicio de todos.

El Papa Francisco, nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Hijo de inmigrantes italianos, estudió química antes de ingresar a la Compañía de Jesús, donde fue ordenado sacerdote en 1969. Con una trayectoria marcada por la sencillez y el compromiso social, fue arzobispo de Buenos Aires y, más tarde, cardenal.

El 13 de marzo de 2013 fue elegido como el Papa número 266 de la Iglesia católica, convirtiéndose en el primer pontífice latinoamericano y jesuita. Su elección marcó un giro en la historia del Vaticano: optó por un papado más cercano, reformista y comprometido con los más vulnerables.

Durante su pontificado, se enfocó en temas como la misericordia, la justicia social, el cambio climático y el diálogo interreligioso. Promovió una Iglesia más abierta e inclusiva, denunciando las desigualdades y abogando por los derechos de migrantes, pobres y comunidades olvidadas.

¿Cuándo murió el novelista Mario Vargas Llosa?

El novelista peruano Mario Vargas Llosa falleció el 11 de abril a los 89 años a causa de una neumonía.

La noticia fue confirmada por sus hijos mediante un comunicado dirigido a familiares, amigos y lectores, en el que expresaban su dolor por la pérdida, pero también el consuelo de saber que el escritor tuvo una vida larga, plena y fructífera, dejando unas obras literarias que lo trascenderá.

Mario Vargas Llosa fue uno de los escritores más influyentes del siglo XX y principios del XXI. Creció inicialmente en Bolivia y en la región norte de Perú, en un entorno marcado por dinámicas familiares complejas que más tarde inspirarían muchas de sus obras.

El novelista Mario Vargas Llosa cuenta con una extensa y destacada producción literaria en la que se encuentran obras emblemáticas como La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en La Catedral, La tía Julia y el escribidor, La guerra del fin del mundo, La fiesta del chivo y Travesuras de la niña mala, títulos que lo posicionaron como una de las voces más influyentes del Boom latinoamericano.

En 2010 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, siendo el primer peruano en obtenerlo. A lo largo de su vida acumuló distinciones como el Premio Cervantes, el Príncipe de Asturias y el título nobiliario de Marqués de Vargas Llosa en España.

Continuó activo como escritor hasta sus últimos años, publicando su última novela en 2023, y desempeñándose también como columnista y analista político en medios internacionales.

¿Quién era Michelle Trachtenberg?

La actriz estadounidense Michelle Trachtenberg falleció el 26 de febrero a los 39 años. Fue encontrada sin vida en su apartamento en Manhattan y, según las autoridades, no hubo indicios de criminalidad.

Su muerte se habría producido por causas naturales, posiblemente asociadas a complicaciones derivadas de una diabetes mellitus y un trasplante de hígado reciente.

Michelle Christine Trachtenberg nació el 11 de octubre de 1985 en la ciudad de Nueva York, hija de padres inmigrantes judíos. Comenzó su carrera actoral a los tres años en comerciales, y siguió destacando como actriz infantil en la serie The Adventures of Pete & Pete (Nona Mecklenberg) y en el programa All My Children.

Su salto al cine llegó con el papel protagonista en Harriet the Spy (1996). Poco después, interpretó a Dawn Summers, la hermana de Buffy en Buffy the Vampire Slayer (2000–2003), y más adelante se hizo famosa por interpretar a la intrigante Georgina Sparks en Gossip Girl (2008–2012), convirtiéndose en uno de los personajes más emblemáticos de la televisión juvenil.

Además participó en películas como Inspector Gadget, EuroTrip, Ice Princess, 17 Again y en series como Six Feet Under, Weeds o Sleepy Hollow, demostrando su versatilidad como actriz.

¿Cuál fue la causa de muerte de Roberto Orci?

El reconocido guionista y productor Roberto Orci falleció el 25 de febrero a los 51 años. Según informó Variety, el escritor murió en su residencia en Los Ángeles a causa de una enfermedad renal.

Roberto Orci fue un reconocido guionista y productor mexicano-estadounidense, nacido el 20 de julio de 1973 en Ciudad de México.

A los 10 años se mudó a Estados Unidos, donde más adelante comenzaría su carrera en el mundo del entretenimiento junto a su socio creativo Alex Kurtzman, con quien escribió y produjo numerosos proyectos exitosos.

Orci se destacó por su trabajo en películas taquilleras como Transformers, Star Trek (2009), Misión: Imposible III y The Amazing Spider-Man 2. También tuvo una presencia fuerte en la televisión, participando en la creación y producción de series como Fringe, Sleepy Hollow y Hawaii Five-0.

A lo largo de su carrera, fue una figura importante en la representación latina en la industria audiovisual de Estados Unidos. Su talento como narrador lo llevó a recibir varios reconocimientos por su impacto en el cine y la televisión.

¿Cuándo murió la cantante mexicana Paquita la del barrio?

Paquita la del Barrio, reconocida cantante de música de despecho, falleció el 17 de febrero a los 77 años debido a un infarto agudo de miocardio.

En los meses previos, la artista había enfrentado diversos problemas de salud, entre ellos una trombosis en la pierna y complicaciones respiratorias.

La cantante mexicana Francisca Viveros Barradas, conocida artísticamente como Paquita la del Barrio, nació el 2 de abril de 1947 en Alto Lucero, Veracruz. Desde niña trabajó en el campo y luego en Ciudad de México fundó un restaurante en la colonia Guerrero, donde comenzó a cantar en eventos locales junto a su hermana como parte de Las Golondrinas

Transformó la música ranchera con canciones directas como "Rata de dos patas", "Tres veces te engañé" y "Me saludas a la tuya", que se convirtieron en himnos del desamor con un mensaje potente contra el machismo. Su estilo irreverente la convirtió en una figura emblemática para muchas mujeres.

A lo largo de más de cinco décadas de carrera, lanzó más de 20 álbumes y vendió más de 20 millones de copias. En 2021 recibió el Premio a la Trayectoria Artística en los Billboard Latin Music Awards, consolidando su legado como una artista influyente a nivel global.

¿Cuál fue la causa de muerte de Jeff Baena?

El cineasta estadounidense Jeffrey Lance Baena falleció el 3 de enero de 2025 en su residencia en Los Ángeles, a los 47 años. Según confirmó la oficina del forense del condado, el director se habría quitado la vida.

Formado en la Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York (NYU Tisch), Baena inició su carrera como asistente de producción para directores como Robert Zemeckis, y luego como asistente de edición para David O. Russell, con quien coescribió la película I Heart Huckabees (2004).

Hizo su debut como director con la comedia de terror romántica Life After Beth (2014), protagonizada por Aubrey Plaza, con quien mantuvo una relación desde 2011 y se casó en 2021 en una ceremonia privada.

Entre sus trabajos posteriores más reconocidos están Joshy (2016), The Little Hours (2017) y Horse Girl (2020), film coproducido con Alison Brie, su colaboradora frecuente.