La Abuela se hizo su primer procedimiento estético, así se mostró

La influenciadora la Abuela sorprendió a sus miles de fanáticos al realizarse su primer procedimiento estético para mejorar su apariencia física.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, compartió un video en el que se mostró en la clínica antes y después de su procedimiento estético.

"No fue fácil tomar la decisión, pero lo tenía qué hacer. Con mucho miedo porque no sabía a lo que me enfrentaba. Me animé porque estaba segura de que todo iba a salir bien y la clínica era confiable. Por salud o vanidad, pero lo quería hacer, lujitos que uno se da", expresó.