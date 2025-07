Ángela Aguilar y Christian Nodal celebran un año de casados entre especulaciones

Hace un año, el 24 de julio de 2024, Ángela Aguilar y Christian Nodal sorprendieron al mundo del espectáculo con su boda secreta. La ceremonia tuvo lugar en una exclusiva hacienda de Morelos y fue organizada con total discreción.

A la celebración asistieron únicamente amigos muy cercanos, entre ellos Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira, quienes apadrinaron el enlace. Aunque se especuló mucho sobre las razones detrás de esta unión repentina, lo cierto es que la pareja selló su compromiso rodeada de familiares y sin dar mayores explicaciones.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Esta persona “abandonó” MasterChef en pleno reto de eliminación

¿Cómo reaccionaron los fans al romance de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Desde el anuncio de su noviazgo en junio de 2024, los cantantes se vieron envueltos en una intensa ola de comentarios, especialmente por el contexto en el que surgió su relación.

Ángela Aguilar y Christian Nodal cumplen un año de casados en medio de rumores y festejos

Christian acababa de terminar con Cazzu, madre de su hija, cuando hizo pública su historia de amor con Ángela. Este detalle generó incomodidad entre los seguidores de ambos artistas, y más aún cuando la pareja confesó que lo suyo había empezado “mucho antes de ser oficial”. Cazzu, por su parte, expresó sentirse herida, revelando que ni siquiera estaba al tanto de la relación entre su ex y la joven cantante.

Artículos relacionados Karina García Se reveló la identidad del papá de Isabella, la hija mayor de Karina García

¿Cuál ha sido el rol de Pepe Aguilar en el matrimonio de Ángela Aguilar y Nodal?

El patriarca de la familia Aguilar ha sido clave en la historia de esta pareja. Durante meses se pensó que puso condiciones para aceptar la relación, incluyendo un supuesto contrato prenupcial que protegía a su hija en caso de infidelidad.

Aunque nunca se confirmó esta versión, los rumores no hicieron más que alimentar la atención mediática. Recientemente, al ser cuestionado sobre el aniversario, Pepe se limitó a bromear: “Están en su casa los cabr… ahí están bien”, y aseguró que la celebración será “con mucha fiesta”, aunque sin dar mayores detalles.

¿Qué rumores rodean actualmente a Ángela Aguilar y Christian Nodal?

A pesar de las muestras de cariño entre ambos, las redes sociales no han dejado de lanzar teorías sobre supuestas crisis matrimoniales. En semanas recientes, circuló un video donde se ve a Nodal con una joven que no era Ángela, lo cual avivó las sospechas de una posible infidelidad. Sin embargo, pronto se aclaró que el material era antiguo. La pareja no ha respondido directamente a estos comentarios, pero sus apariciones públicas siguen reflejando unión.

Artículos relacionados Celebrities ¿Cuál fue la causa de muerte de Chuck Mangione? Esto es lo que se sabe

¿Cómo celebrarán Ángela Aguilar y Christian Nodal su primer aniversario?

Hasta ahora, la pareja no ha revelado cómo planea festejar esta fecha tan significativa. Sin embargo, según palabras del propio Pepe Aguilar, la celebración será alegre. Todo indica que, más allá de los rumores, Ángela y Nodal seguirán apostando por su historia de amor, tal como lo han hecho desde aquel sorpresivo ‘sí, acepto’ que dio inicio a esta mediática unión.