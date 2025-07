¿Cuál fue la causa de muerte de Chuck Mangione? Esto es lo que se sabe

El mundo del jazz despide a una de sus figuras más queridas: Chuck Mangione falleció a los 84 años en su casa de Rochester, Nueva York. El músico, célebre por haber fusionado con maestría el jazz y el pop, murió mientras dormía, según confirmó su abogado. Su legado queda grabado en la historia de la música estadounidense y en la memoria de generaciones que crecieron con su característico sonido de fliscorno.

El estilo de Chuck Mangione marcó el jazz para siempre

Mangione supo conquistar al público más allá del jazz tradicional. Su habilidad para integrar arreglos orquestales, melodías accesibles y toques de pop fue clave en su ascenso a la fama durante los años 70. Con Feels So Good, un tema que se convirtió en un himno del smooth jazz, logró entrar al top 10 del Billboard Hot 100 y ganarse un lugar en el corazón de millones.

Chuck Mangione murió a los 84 y esto es lo que se sabe de su fallecimiento

Chuck Mangione y el jazz como lenguaje familiar

Nacido el 29 de noviembre de 1940 en Rochester, Mangione creció en una familia italoamericana en la que la música era parte de la vida cotidiana. Desde pequeño mostró interés por los instrumentos de viento, y junto a su hermano Gap, pianista, fundó The Jazz Brothers, agrupación con la que dio sus primeros pasos en la escena musical.

Chuck Mangione brilló en escenarios y estudios

Formado en la prestigiosa Eastman School of Music, el músico inició su carrera profesional al lado de grandes nombres como Art Blakey, integrando su banda The Jazz Messengers. Pero fue como solista que despegó a nivel mundial, publicando más de 30 discos a lo largo de cinco décadas. En su trayectoria, Mangione ganó dos premios Grammy, uno por su pieza “Bellavia” y otro por la banda sonora de The Children of Sanchez.

Chuck Mangione fue parte de la cultura pop

Su influencia trascendió el ámbito musical. En los años 90, apareció como una versión animada de sí mismo en la serie King of the Hill, donde fue un personaje recurrente. Su icónico sombrero de ala ancha, junto con partituras y discos, hoy forman parte de la colección del Museo Nacional de Historia Estadounidense del Smithsonian.

El compositor también dejó huella en eventos globales como los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980, donde interpretó en la clausura el tema Give It All You Got. Su música sigue sonando en películas, comerciales y playlists, reafirmando que su estilo melódico y emotivo permanece vigente.

La historia de Chuck Mangione no solo se cuenta con notas musicales, sino con la huella que dejó en el alma del jazz contemporáneo.