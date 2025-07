Jhonny Rivera desmintió rumores sobre ruptura con Jenny López, esto dijo

En las últimas horas, el cantante Jhonny Rivera se pronunció a través de las redes sociales para referirse a un tema que ha ido cobrando fuerza recientemente sobre una supuesta ruptura entre él y Jenny López.

¿Jhonny Rivera y Jenny López terminaron? Esto respondió el cantante

A través de su cuenta de Instagram, en donde Jhonny Rivera acumula millones de seguidores, decidió hacer la famosa dinámica de preguntas y respuestas en donde la enorme comunidad que ha ido consolidando, se mostró interesada en conocer detalles de su vida personal y laboral.

Sin duda, una de las preguntas que más llamó la atención, tuvo que ver con su relación con la también Jenny López, “¿Por qué están diciendo que terminaste con Jenny?”, escribió uno de los internautas.

Ante la curiosidad de esta persona, el intérprete de ‘El Intenso’ y una larga lista de éxitos, rompió el silencio y desmintió este tipo de rumores.

“Yo no sabía, no, estamos mejor que nunca, no sé por qué varias personas me dicen que, si terminé con Jenny”, señaló el artista un poco extrañado tras enterarse de las especulaciones que se han hecho sobre su relación.

¿Qué dijo Jhonny Rivera tras los rumores de ruptura con Jenny López?

Así mismo, el cantante pereirano aseguró no tener conocimiento de lo que se habría publicado en medios de comunicación y redes sociales, por lo que nuevamente reiteró que él y Jenny están muy bien.

Cabe mencionar, que en las últimas horas la cantante apareció en las historias de su cuenta de Instagram para revelar la razón por la que ha estado ausente en las redes, pues, según lo comentó su estado de salud no ha sido el mejor, situación que la ha obligado a guardar completo reposo para poder cumplir con sus compromisos profesionales.

Así mismo, reveló que tendrá que someterse a varios exámenes y tratamientos para poder mejorarse lo antes posible, ya que han sido varios días de enfrentar mucho malestar.

Por ahora, todo indica que la relación de ambos artistas se encuentra en su mejor momento, pues solo se trata de comentarios que han surgido sin ningún tipo de pruebas, simplemente son rumores que tienen quizás la intención de desestabilizar a la pareja.