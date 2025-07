La dura crítica de Jorge Herrera al llanto de Valentina Taguado: "no me parece legítimo"

El capítulo 28 de MasterChef Celebrity, una vez más mostró el lado más vulnerable de las celebridades, en esta oportunidad en un reto de salvación en el que cocinaron inspirados en sus madres.

Sin duda, una de las participantes que más se mostró afectada a lo largo de la cocinada, fue Valentina Taguado, quien rompió en llanto en diferentes momentos de la noche.

En primer lugar, cuando descubrió que debajo de la caja estaba la fotografía de su mamá, momento que la llevó a hablar de lo valiosa que es y de lo mucho que la admira.

Luego, mientras se agotaba el tiempo y recibió la visita de Claudia Bahamón en su estación, no pudo evitar contener las lágrimas y junto a la presentadora le expresó su sentir, pues durante el reto le confesó lo frustrada que se sintió al no poder plasmar en su plato todo lo que significa su mamá.

Y para cerrar la noche, la locutora pasó al atril un poco insegura de su postre, el cual cuando fue el momento de explicar, también recordó entre lágrimas lo difícil que fue su pasado y cómo el ‘Tres leches’ era la preparación predilecta que hacía su mamá cuando no tenían muchas posibilidades económicas.

Jorge Herrera, quien, por elección de sus mismos compañeros fue elegido por votación para ir directo al reto de eliminación, fiel a su sinceridad y personalidad, dio su opinión sobre el momento emotivo que vivió Valentina en el atril cuando habló de su historia.

“Acudir a la tristeza o a la nostalgia, pues no me parece muy legítimo, actitudes lastimeras, eso no termina de convencerme la verdad y si es una estrategia se agota muy rápido, a estas alturas ya está agotada”, fueron las palabras del actor.