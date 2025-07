Valentina Taguado rompió en llanto durante reto de salvación en MasterChef

Este lunes 22 de julio, los participantes en riesgo de eliminación tuvieron una última oportunidad para quitarse el delantal negro y mantenerse en la competencia de MasterChef Celebrity. Sin embargo, la tensión se apoderó de Valentina Taguado, quien entró en crisis en medio de su preparación.

Aunque Valentina Taguado tenía claro qué preparación quería ejecutar para defender su lugar en la competencia culinaria, una serie de fallas comenzaron a surgir en medio del reto de salvación.

Desde el inicio, manifestó que su intención era preparar un bizcocho de tres leches, una receta que, según sus palabras, le parecía relativamente fácil. Sin embargo, al momento de la ejecución, sufrió un bloqueo mental que la desestabilizó.

“Hacer un bizcocho es más o menos fácil, pero el bloqueo no me está ayudando en nada. Qué feo que en el reto en el que pienso en mi mamá, me bloqueo”, expresó visiblemente frustrada.