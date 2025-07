Este miércoles 23 de julio Luly Bossa se convirtió en la nueva eliminada de MasterChef Celebrity. La actriz no logró conquistar el paladar del jurado de la competencia culinaria y tuvo que dejar su delantal y abandonar la cocina más famosa para siempre.

¿Cuál fue el error que dejó a Luly Bossa fuera de MasterChef Celebrity?

Luly Bossa pasó al atril con su plato ‘Para ti Yeshua’, el cual consistía en un salmón acompañado de pesto y pistachos. Sin embargo, un error en su emplatado generó malestar en el jurado de MasterChef Celebrity.

El camino de Luly Bossa en MasterChef Celebrity llegó a su fin. (Foto Canal RCN).

Y es que la actriz puso debajo de su proteína rodajas de limón que no debían ir ubicadas en ese lugar, además de quitarle sabor al plato. Además, el salmón no tenía la suficiente sazón y su piel no estaba dorada.

Sin embargo, la mezcla de todos los ingredientes generaba una explosión de sabor que gustó a Nicolás de Zubiría, pero que no fue suficiente para conservar su lugar en la competencia culinaria.

De esta manera, luego de que el jurado de MasterChef le mencionara los errores que había cometido en su plato y de que realizaran una reflexión que ayudaría a amortiguar el duro golpe de ser eliminada de MasterChef Celebrity se dio a conocer que Luly era la eliminada.

“Inevitablemente en la vida nos vamos a encontrar con cosas que no queremos e inevitablemente nos vamos a separar de las cosas que queremos, que puede ser este show. Hemos decidido que quién abandona la cocina de MasterChef Celebrity eres tú Luly”

¿Cómo reaccionó Luly Bossa al ser eliminada de MasterChef Celebrity?

Al escuchar su nombre como la nueva eliminada de MasterChef Celebrity, Luly Bossa no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrima. Sin embargo, tomó la noticia con calma y manifestó que su viaje por esta experiencia le enseñó muchas cosas.

El plato que sacó a Luly Bossa de la cocina de MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN).

“La experiencia de MasterChef fue un viaje aleccionador, es un viaje que enseña mucho”

Sin embargo, reconoció que sí le dolía irse de la competencia y agradeció por el apoyo recibido por parte de sus compañeros.

“Las cosas están como deben de ser. Sí duele irse, pero aprendí muchísimo. Gracias, chicos por el apoyo, por creer más en mí que yo”