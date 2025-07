Yina Calderón reveló por qué Mateo Varela le habría dejado de hablar

La empresaria Yina Calderón confesó por qué Mateo Varela ya no habla después de que quedaran como amigos tras finalizarse La casa de los famosos Colombia.

A través de una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, la empresaria fue interrogada sobre por qué no se había vuelto hablar con Mateo Varela, a lo que ella confesó que habría desencadenado que él le dejara de hablar.

Según indicó la influenciadora en uno de sus lives habló sobre unos supuestos videos virales comprometedores del modelo, donde preguntó si se trataban de él o era otra persona y eso lo habría disgustado.

"¿Qué me dejó de hablar porque dije que era webc*m?. Yo no he dicho que Mateo sea eso, yo dije que hay unos videos donde él.... y yo le pregunté a la gente si sí era él, de pronto no es él, pero eso fue lo que yo dije", señaló.