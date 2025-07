Sara Uribe se pronunció tras el nuevo romance de Fredy Guarín

La presentadora Sara Uribese pronunció tras el nuevo romance de Fredy Guarín con María José Rojas, el cual confirmó recientemente a través de su cuenta de Instagram al revelar románticas fotos junto a ella.

¿Cómo reaccionó Sara Uribe a la nueva relación de Fredy Guarín?

Luego de la revelación de dicho romance, varios seguidores comenzaron a mencionarla en publicaciones criticándola al respecto y sugiriendo que estaría sufriendo tras la noticia, a lo que ella aprovechó para recordar lo mucho que sufrió en esa relación y por qué no estaría dispuesta a regresar con él.

"Sí, estuve con un hombre que no sabía lo que quería ni tampoco lo que tenía, que me hizo creer que su relación estaba rota y me enamoré profundamente", dijo.

Detalló que no fue la destructora de un hogar, sino otra víctima de un hombre que no fue claro ni honesto con ella y su familia. "Lo que viví fue doloroso, confuso y me dejó heridas que hoy llevo con dignidad", agregó.

Además, explicó que educar a su hijo sola no es para ella un castigo, sino un honor y una fuerza que todos entienden.

También aclaró que no se burla de ninguna de mujer, menos de una madre porque ella lo es, por lo tanto, respeta el dolor ajeno porque sabe lo significa sufrir en silencio.

La invitó a que conozca su historia y en lugar de juzgar pregunte, y mencionó que ya sanó, aprendió y creció, "ojalá tú también", añadió.

¿Qué mensaje le envió Sara Uribe a Fredy Guarín tras su nuevo romance?

Asimismo, decidió enviarle un mensaje al exfutbolista de la Selección Colombia, donde le deseó lo mejor en esta nueva etapa de su vida, reiterando lo afortunada que se siente afortunada de haber salido de una relación en la que casi se pierde a ella misma.