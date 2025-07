Yina Calderón pide disculpas por comentario contra Altafulla en La casa de los famosos

La empresaria Yina Calderón sorprendió al pedir disculpas luego de que le recordaran polémica situación que vivió con el cantante Altafulla en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué comentario de Yina Calderón contra Altafulla en La casa de los famosos Colombia le recordaron en entrevista?

La creadora de contenido cedió una entrevista al Show de Rebeca y allí fue interrogada sobre si se arrepentía de haber atacado al artista en el reality sugiriendo que tenía una enfermedad que ha sido un problema de salud pública, por la que muchos han sido estigmatizados por tener el virus.

¿Yina Calderón pidió disculpas tras comentario contra Altafulla en La casa de los famosos Colombia?

Yina Calderón señaló que al estar en la competencia se comenzó a dar cuenta que no era la buena, que era la mala y que creía que no iba a ganar por dicha razón, además de que su estado de salud no era el mejor y a eso se sumó que estaba cansada de tantos problemas, por lo que cuando Altafulla asegura que ella estuvo enamorada de él, eso le molestó bastante.

"Lo primero que a mí se me viene a la cabeza como cul***ba todo el día con la otra, fue eso, es como cuando hablas sin pensar. Claro, me arrepiento porque yo no sé quién lo está viviendo y cuando pasaron los días yo dije 'hiju*** por qué dije eso'", confesó.

Señaló que por esa razón ella no juzga muchos comportamientos de sus compañeros porque entiende que el encierro y las situaciones provocaron que dijeran o hicieran cosas incorrectas.

"La disculpa es para todo el público colombiano que está padeciendo o pasando por eso", agregó.

¿Yina Calderón se arrepiente de criticar a Altafulla por su música?

Asimismo, habló de las críticas que recibió por juzgar la carrera del cantante, a lo que ella mencionó que no haber sido por su comentario en contra de su carrera musical sus canciones no habría sonado tanto.

"Altafulla me debe un favor, donde yo no le diga que sus canciones no las conoce nadie, no le pegan, debería es pagarme porque la gente hace lo contrario a lo que diga Yina", dijo.

Puedes ver desde el minuto 13: