Esta es la razón por la que Sofía Vergara no visita Colombia

Sofía Vergara, una de las mujeres colombianas que brilla en el exterior y que ha logrado hacerse un lugar importante en la pantalla grande, habló recientemente sobre los retos a los que se ha enfrentado desde que inició su camino hacia en Hollywood.

¿Por qué Sofía Vergara no visita con frecuencia Colombia? La actriz habló sin filtros

Durante una reciente entrevista que la actriz que saltó a la fama por su participación en la serie estadounidense Modern Family concedió a un medio colombiano, reflexionó sobre su proceso como empresaria y figura pública en Estados Unidos, dejando claro que uno de los factores que han sido clave a lo largo de su carrera, ha sido perderle el miedo al fracaso.

“No quiero tomar crédito como si yo me hubiera hecho sola como empresaria, pero sí puedo decir que nunca me ha dado miedo que las cosas me salgan mal o que me digan que no”, señaló.

Así mismo, la barranquillera aseguró que, aunque “no le gusta perder plata”, jamás ha sentido temor de hacer “el ridículo” o fallar en el intento, pues en medio de la conversación bromeó al insinuar que lo peor que puede pasar es salir “fea en una foto”, situación que al final no es grave.

Sofía Vergara y la razón por la que no viene a su tierra natal. Foto | ANGELA WEISS.

¿Cuál es la razón por la que Sofía Vergara no visita Colombia?

Por otro lado, ‘La Toty’, como también es conocida a nivel internacional, se sinceró respecto a sus visitas a su país natal, pues confesó que no puede venir con la frecuencia que desearía.

"Desde Los Ángeles es muy lejos. Solo he ido por cosas puntuales, como bodas o entierros, pero no he podido escaparme para disfrutar una semana entera allá", aseguró.

Sin embargo, la intérprete colombiana reveló en diálogo con la revista que actualmente es parte de un proyecto que está relacionado con el café colombiano, oportunidad que ha hecho posible volver a conectar con sus raíces, además confesó que, por cuestiones precisamente de trabajo tendrá que viajar más a Colombia.

Sofía Vergara confesó que quisiera venir con frecuencia a Colombia. Foto | Frazer Harrison.

Con esta nueva iniciativa, Vergara no solo fortalece su vínculo con Colombia, sino que también continúa expandiendo su empresarial fuera de los escenarios.