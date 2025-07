Manuela Gómez rompió el silencio sobre su situación amorosa y esta fue su contundente respuesta

En las últimas horas, Manuela Gómez llamó la atención en redes sociales al responder a una particular pregunta que uno de sus seguidores respecto a su situación sentimental.

¿Qué dijo Manuela Gómez sobre su situación amorosa?

A través de su cuenta de Instagram, Manuela Gómez decidió hacer la famosa dinámica de preguntas y respuestas, actividad en la que los internautas se mostraron interesados en conocer detalles de su vida, y especialmente respecto al tema amoroso.

“¿Estás soltera?”, escribió uno de los usuarios en la cajita de preguntas. Manuela por su parte, no solo se mostró sincera al responder de manera afirmativa, sino también abrió su corazón para contar cómo se siente en este punto y cuáles son sus prioridades.

“Estoy soltera y siento que me voy a quedar así un buen tiempo, quiero estar sola, estoy bien sola, me siento muy muy tranquila, entonces siempre le pido a Dios que, si ha de llegar una persona, que sea completamente mi complemento un 100%”, fueron las palabras de la creadora de contenido, que agregó que, de no ser así, prefiere quedarse soltera.

Manuela Gómez hizo confesión sobre su vida sentimental. Foto | Canal RCN.

Manuela Gómez y su inesperada revelación sobre su situación amorosa. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la respuesta de Manuela Gómez tras ser interrogada por su pareja actual?

Frente al tema, la también empresaria y exparticipante del reality de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, hizo una reflexión sobre lo que significa para ella estar sola y cómo ha logrado sentirse plena luego de vivir situaciones difíciles que, de alguna manera, han terminado rompiendo su corazón.

La sorpresiva revelación de Manuela Gómez sobre su situación actual. Foto | Canal RCN.

Y es que, según lo comentó Gómez, a lo largo de los años ha aprendido a estar en paz y disfrutar de su soledad, y aunque le costó mucho salir de su zona de confort, y detrás de este proceso hubo lágrimas y dolencias, la vida ha cambiado para viene y solo reina la tranquilidad y el poder disfrutar de su plenitud junto a su hija.

“Yo no me quiero enamorar, yo estoy super bien y tengo que pensar en Samantha, yo no estoy para amores, después se darán cuenta yo pa’ que estoy”, concluyó.

Por ahora, la exaspirante de La casa de los famosos Colombia continúa enfocada en sus proyectos personales, pues tal y como lo mencionó su prioridad está puesta en mantenerse en calma con los suyos.