La Jesuu fue acusada de supuesta estafa tras millonaria compra: "pague lo que debe"

En las últimas horas, una mujer denunció públicamente que La Jesuu estaría en deuda tras la compra de su vivienda.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Jesuu respondió acusaciones de supuesta de estafa. Foto | Canal RCN.

Valentina Ruiz, mejor conocida como La Jesuu, nuevamente está en el ojo de huracán luego de una mujer apareciera en redes sociales y decidiera acusarla públicamente de haberla estafado.

¿Por qué La Jesuu fue acusada de supuesta estafa?

Recientemente, empezó a circular un video en el que Angélica Vargas, quien sería la persona que le vendió una propiedad a la influencer, en el que expuso la situación que actualmente enfrenta debido a que, según ella, no ha recibido la totalidad del valor.

“Solo le pido que por favor pague lo que tiene que pagar, el que paga lo que debe sabe lo que tiene”, señaló con firmeza la mujer.

Así mismo, Vargas arremetió contra la creadora de contenido al afirmar que, meses atrás, aseguró que regalaría una casa, cuando incluso no había ni siquiera pagado la de ella.




Angélica, además reveló que al principio cuando hicieron el negocio, La Jesuu entregó su vehículo como parte de pago señalando en su momento que el carro se encontraba en óptimas condiciones, sin embargo, dijo que tiempo después se dio cuenta que esto no era del todo cierto ya que presentaba ciertas fallas mecánicas.

¿Qué respondió La Jesuu ante las acusaciones de estafa por la venta de su casa?

Ante los señalamientos en su contra, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia rompió el silencio y dejó claro, en primer lugar, que siempre ha dado la cara y que esta vez no es la excepción.

Posteriormente, dio a conocer que no se había pronunciado antes justamente porque sabía perfectamente que entre ella y Angélica había un proceso de por medio, no obstante, frente a las declaraciones de la mujer, aseguró que ahora solo se entenderá con ella por la vía legal, como siempre debió ser.


Así respondió La Jesuu tras se acusada de estafa. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la respuesta de La Jesuu tras ser acusada por supuesta estafa?

De acuerdo con la caleña, la propiedad que le vendió Vargas por un valor superior a los 2 mil millones de pesos, tiempo después fue avaluada por un valor inferior al que ella la adquirió, el cual corresponde a 940 millones de pesos.

Lo anterior, según lo comentó Valentina, es una situación que de acuerdo con la ley colombiana es una lesión enorme, una figura jurídica en la que el valor de un inmueble es desproporcional al precio justo.

Dicho esto, Ruiz insistió en que de ahora en adelante se va a entender cona esta persona por medio de sus abogados, pues tiene claro que siempre ha estado dispuesta a conciliar.

