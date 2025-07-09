Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García recibió un reconocimiento por su destacada labor como influencer: "somos poderosos"

Karina García se mostró emocionada en redes al destacar el esfuerzo y la labor que la llevaron a recibir este reconocimiento.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Karina García recibió un reconocimiento gracias su ardua labor como influencer. (Foto: Canal RCN)

Karina García ha revelado por medio de sus instastories que obtuvo un reconocimiento por su ardua labor como creadora de contenido.

¿Qué reconocimiento se ganó Karina García?

La modelo paisa y exparticipante de La casa de los famosos Colombia no sale de su asombro y felicidad al revelar que fue reconocida como 'TikTok Influencer de Año' en los Premios Monitor Music Awards 2025.

Karina García, creadora de contenido en Buen Día, Colombia
Karina García fue reconocida como 'TikTok Influencer del Año' en los Premios Monitor 2025. (Foto: Canal RCN)

Por medio de su cuenta de Instagram, Karina dio a conocer la noticia agradeciendo a todas aquellas personas que han seguido su contenido en TikToK señalando que eran un equipo poderoso.

La gala, que tuvo lugar en Barranquilla el pasado 3 de septiembre en su sexta edición, también reconoció a varias celebridades como Karol G, Kapo y Jessi Uribe.

La exenfermera de profesión compitió por este reconocimiento con grandes influencers como Valentino, La Toxi Costeña, Altafulla, Melissa Gate y Karola.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales ante el reconocimiento de Karina García como 'TikTok Influencer de Año'?

Las críticas a la modelo por su reconocimiento no se hicieron esperar, pues varios usuarios insinuaron que la antioqueña había comprado el premio y se cuestionaban de cómo era posible que Melissa Gate quien tiene un fandom más grande, no haya podido superarla en votaciones.

Sin embargo, hubo personas que defendieron a la creadora y señalaron que había ganado la que tenía que ganar.

Karina García junto a Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia
En redes sociales aseguran que Karina García le arrebató el premio a Melissa Gate. (Foto: Canal RCN)

¿Qué son los Premios Monitor Music Awards 2025?

Los Monitor Music Awards son una premiación anual organizada por Monitor LATINO, empresa fundada en 2001 y reconocida por su sistema de medición del éxito radial en más de 700 emisoras de América Latina.

Su objetivo es destacar a los artistas más escuchados y con mayor impacto en la radio, validando con datos precisos quiénes lideran la preferencia del público.

Desde 2020, la ceremonia ha recorrido distintos escenarios internacionales como Playa del Carmen, Las Vegas, Punta Cana, Guadalajara, Puerto Rico, Santa Marta y Guatemala, consolidándose como una de las celebraciones musicales más importantes de la región.

Cabe destacar que los Monitor Music Awards no solo reconocen a los artistas más sonados, sino que también reflejan el pulso real de lo que escucha la audiencia latinoamericana.

