La Toxi Costeña causa revuelo tras mostrar su nuevo tatuaje en redes: ¡Así luce!
La Toxi Costeña compartió su sorprendente tatuaje en el brazo y generó controversias en redes sociales.
La Toxi Costeña sorprendió a todos sus seguidores tras mostrar su retoque tatuaje en el brazo.
¿Cómo quedó el tatuaje de La Toxi Costeña?
La exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió a través de redes sociales su nuevo retoque de tatuaje. Allí expresó su felicidad y mostró los nuevos cambios en su cuerpo.
Recordemos que, después de su salida del reality, La Toxi Costeña ha mostrado diferentes facetas y proyectos, entre ellos el lanzamiento de su propuesta musical.
"Hola peladas, yo aprovechando mi viajecito a Bogotá, vine a terminar el brazo, esta es una señal", expresó La Toxi Costeña.
¿Cuáles son los nuevos proyectos de La Toxi Costeña?
Recientemente, Yina Calderón reveló sus planes de grabar un video musical junto a La Toxi Costeña.
Ambas anunciaron su deseo de colaborar y adelantaron que la producción se llevaría a cabo en República Dominicana.
“Yo quiero que sea una fiesta, que alquilemos una limusina, que tiremos trago, que estén los seguidores”, expresó Yina.
¿Qué dicen los seguidores tras el nuevo tatuaje de La Toxi Costeña?
Los seguidores no tardaron en reaccionar al nuevo proyecto de La Toxi Costeña y Yina Calderón.
Muchos destacaron la gran química entre las dos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia y el potencial de su colaboración musical.
Sin embargo, también surgieron comparaciones con el tema Un coleto como yo de Altafulla y Karina García, señalando similitudes entre ambas propuestas artísticasUnirse a canal de Whatsapp de SuperLike