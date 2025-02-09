La Toxi Costeña causa revuelo tras mostrar su nuevo tatuaje en redes: ¡Así luce!

La Toxi Costeña sorprendió a todos sus seguidores tras mostrar su retoque tatuaje en el brazo.

Artículos relacionados Talento internacional Murió reconocida presentadora súbitamente a sus 42 años, así la despidieron sus colegas

¿Cómo quedó el tatuaje de La Toxi Costeña?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió a través de redes sociales su nuevo retoque de tatuaje. Allí expresó su felicidad y mostró los nuevos cambios en su cuerpo.

Recordemos que, después de su salida del reality, La Toxi Costeña ha mostrado diferentes facetas y proyectos, entre ellos el lanzamiento de su propuesta musical.

"Hola peladas, yo aprovechando mi viajecito a Bogotá, vine a terminar el brazo, esta es una señal", expresó La Toxi Costeña.

Artículos relacionados Salomón Bustamante Salomón Bustamante rompió el silencio sobre los rumores de separación con Laura de León

¿Cuáles son los nuevos proyectos de La Toxi Costeña?

Recientemente, Yina Calderón reveló sus planes de grabar un video musical junto a La Toxi Costeña.

Ambas anunciaron su deseo de colaborar y adelantaron que la producción se llevaría a cabo en República Dominicana.

“Yo quiero que sea una fiesta, que alquilemos una limusina, que tiremos trago, que estén los seguidores”, expresó Yina.

Artículos relacionados Talento internacional Ivy Queen confiesa el proyecto fallido que tenía con Karol G, Natti Natasha y Farina

¿Qué dicen los seguidores tras el nuevo tatuaje de La Toxi Costeña?

Los seguidores no tardaron en reaccionar al nuevo proyecto de La Toxi Costeña y Yina Calderón.

Muchos destacaron la gran química entre las dos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia y el potencial de su colaboración musical.

Sin embargo, también surgieron comparaciones con el tema Un coleto como yo de Altafulla y Karina García, señalando similitudes entre ambas propuestas artísticas