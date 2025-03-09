Cintia Cossio respondió a críticas por estar maquillada en su parto

La influenciadora Cintia Cossio reveló a sus millones de fanáticos imágenes del parto de su segundo hijo Lucca, fruto de su relación con Jhoan López.

¿Cuándo nació y cómo fue el parto del segundo hijo de Cintia Cossio?

La paisa mostró en su cuenta de Instagram, donde tiene casi ocho millones de seguidores, las primeras fotos de su parto y sus primeros días junto a su pequeño en compañía del creador de contenido, su hijo mayor Thiago y su hermano, el influenciador Yeferson Cossio.

En las instantáneas del parto se dejó ver maquillada y en perfecto estado, debido a que fue a través de una cesárea, pues, aunque planeó que fuera natural, según reveló a sus admiradores, no se pudo dar de dicha forma.

¿Cintia Cossio respondió a comentarios sobre su apariencia en el parto?

Su apariencia causó revuelo entre varios de los internautas, donde muchos la llenaron de elogios por lo bien que se veía y otros no dudaron en cuestionarla al respecto.

"Maquillada, con pestañas y las uñas hechas, eso acá no te lo permiten", le comentó una usuaria, a lo que ella con el humor que la caracteriza le respondió diciendo: "Ah es que yo no parí allá".

Otra seguidora destacó que estuviera arreglada para dar a luz, a lo que ella contestó asegurando que: "Siempre saco el tiempo para estar organizada, hasta en medio de un parto jajaja".

Por ahora, la influenciadora se encuentra en su casa disfrutando de su pequeño junto a su familia, por lo que sus fanáticos están a la expectativa de los detalles que pueda revelar sobre esta nueva etapa en su vida.

Además, de pedirle que pronto pueda presentar oficialmente a su segundo hijo y no oculte su rostro como suelen hacerlo varios famosos y comparta algunas cosas como lo hace con su hijo mayor Thiago.

Por su parte, su pareja Jhoan López se mostró muy feliz de la llegada de su segundo hijo, quien dio a conocer lo felices y ansiosos que estaban en la clínica momentos previos a la llegada del bebé.