La Segura le pide segundo hijo a su esposo Baladán y podría posponer sus retoques estéticos

La influencer conocida como La Segura les contó a sus seguidores cómo le pidió a su esposo, Ignacio Baladán, que trabajaran en darle un hermanito a su hijo Lucca.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
La Segura quiere tener un segundo bebé para darle su hermanito pronto a Lucca y explicó cómo reaccionó su esposo.
La Segura quiere tener un segundo bebé para darle su hermanito pronto a Lucca.

En su cuenta oficial de TikTok con más de 9 millones 300 mil seguidores, la famosa y bella creadora de contenido caleña conocida como La Segura les contó a sus fans que hace algunos días había tomado la decisión de tener a su segundo hijo con su esposo, Ignacio Baladán.

Natalia, nombre de pila de La Segura, reveló que la conversación sobre tener pronto a su segundo hijo, algo que haría que los dos hermanitos con Lucca sean muy seguidos porque el pequeño apenas tiene cinco meses, se dio dos veces con Baladán y la primera fue en un avión, pero el hombre no la tomó en serio y pensó que estaba bromeando.

¿Por qué La Segura le propuso a su esposo tener un segundo hijo pronto?

La influencer explicó en el video que todas sus ganas por ser mamá de dos se dieron gracias a su algoritmo en la red social en la que publicó el video. Pues parece que le estaban apareciendo muchos clips de hermanos cuidándose y de niños consintiendo a sus hermanitos menores, por lo que empezó a pensar y sentir que Lucca debía tener un hermano.

Así pues, en el avión que mencionábamos, La Segura le propuso a su esposo que ella aplazaba sus intervenciones estéticas, pues parece que quiere hacerse varios retoques en su figura; se quitaba su método de planificación y encargaban a su segundo hijo en cuestión de días.

Ignacio Baladán, La Segura
El bebé de Ignacio Baladán y La Segura firmó contrato en Colombia y Perú | Foto del Canal RCN.

¿Ignacio Baladán aceptó la propuesta de La Segura de tener un segundo bebé tan pronto?

Aunque la conversación en el avión Baladán no la tomó en serio, luego se dio otra oportunidad para hablar del tema gracias a una mujer que encontraron en un evento que justamente es mamá de dos pequeños que tuvo muy seguido.

Las maravillas que la mujer les contó a los famosos sobre ser mamá de dos bebés seguidos les dieron más ganas de intentar traerle un hermanito a Lucca, pero Ignacio le pidió a su esposa un poco de tiempo mientras se ajustaban a los horarios y la personalidad de su primer hijo: esperar unos 5 o 6 meses más.

Ella le dijo a su esposo que no, que era ahora o nunca porque, si no se decidían ya, ella prefería seguir con sus planes de intervenciones estéticas. No obstante, La Segura también aclaró que ya no tiene ganas de ser mamá de dos tan seguidos y que sus hormonas parecen estarle cambiando sus emociones muy rápido.

Ignacio Baladán junto a La Segura en La casa de los famosos Colombia
Ignacio Baladán y La Segura se han dedicado hacer contenido culinario en el que su hijo es protagonista. (Foto: Canal RCN)

 

