Daniela Álvarez es una reconocida presentadora colombiana, quien ha ganado la admiración de los colombianos luego de enfrentar uno de los episodios más difíciles de su vida, hecho que la ha fortalecido y le ha marcado su vida, pero esto no la ha detenido, por eso, se volvió ejemplo para miles de personas que han enfrentado dificultades al perder partes de su cuerpo.

¿Por qué Daniela Álvarez perdió su pierna izquierda?

En 2020, Daniela Álvarez se volvió noticia luego de enfrentar uno de los retos más difíciles para su vida, pues la reconocida presentadora perdió su pierna izquierda debido a la falta de flujo sanguíneo y oxígeno, conocido como una isquemia vascular, lo que afectó la parte inferior de su cuerpo, especialmente su pie izquierdo; estas complicaciones se generaron en una cirugía para remover una masa abdominal. Luego de que su pierna fue amputada, Daniela atravesó varias intervenciones médicas y recuperó el movimiento de su pierna derecha, adaptándose a la prótesis en su lado izquierdo.

¿Cuál fue el emotivo video publicado por Daniela Álvarez con el que reveló que extraña su pierna?

En las últimas horas, Daniela Álvarez compartió un conmovedor video en donde se le ve muy feliz bailando antes de perder su pierna y en el copy de la publicación, la presentadora reveló que le hace falta su pierna, luego de haberle preguntad a sus seguidores si ya agradecieron por sus tener sus dos piernas. Con admiración, es importante descansar que ella escribió ese copy con mucho amor y agradecimiento, pues dejó sus caritas con corazones y reiteró que recuerda ese momento con felicidad.

¿Qué ha hecho Daniela Álvarez tras enfrentar este momento difícil en su vida?

Tras su publicación, los seguidores de la presentadora le reiteraron lo valiosa y maravillosa que ella es, pues admiran su belleza y su inteligencia, además su gran corazón al afrontar un hecho que la marcó de por vida y aún más, cuando este suceso no la derrumbó, ya que Álvarez continúa su vida con normalidad, pues sigue presentando, trabajando con diferentes marcas, sigue bailando, haciendo ejercicio y como si fuera poco, sigue brillando en pasarelas.