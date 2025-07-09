Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Exparticipante de La casa de los famosos Colombia se casará en España

Reconocido actor que hizo parte de La casa de los famosos Colombia en su primera temporada, le dio un anillo de compromiso a su pareja y se casará en España.

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia se casará

Uno de los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2024 sorprendió a su prometida, luego de que le enviara desde España un gran anillo junto a una carta, en donde le pide matrimonio, pues él vive en el país europeo y está a la espera de que su mujer viaje desde Colombia.

¿Quién es el exparticipante de La casa de los famosos Colombia que se casará?

Se trata de Omar Murillo, actor, modelo y comediante quien hizo parte de los participantes de La casa de los famosos Colombia en su primera temporada. El reconocido personaje que ha hecho parte de producciones como El man es Germán, lleva una sólida relación con su pareja, Koral Costa desde hace muchos años y, de hecho, es una de las relaciones más estables en el mundo del entretenimiento colombiano.

¿Cómo le pidió matrimonio Omar Murillo a su pareja, Koral?

A través de un video publicado por Koral, la cantante reveló la carta y el anillo que su prometido le envió desde España, pues él ya lleva un tiempo en ese país en la espera de que ella pueda viajar pronto, pero por los papeles que requieren para poder salir de Colombia con su perrito, la cantante ha tenido que posponer su viaje.

En la carta que leyó la mujer, escrita por Omar, el actor le dice que “ya tiene todo listo para que se casen como ella quiere en España” y aunque “ya están casados por lo civil”, tiene lista su ceremonia”. Con lágrimas en sus ojos, Koral leyó las palabras de su prometido y, además, gritó de la emoción, gesto que sus seguidores lo recibieron con emoción. Por otro lado, la cantante dejó ver el hermoso anillo que Murillo le envió y confesó que ya es el tercer anillo que él le da.

 

¿Por qué Omar Murillo viajó a España sin su prometida?

Omar Murillo emprendió una nueva vida en España, e incluso ya tiene un negocio en ese país, pero primero viajó solo y está en la espera de Koral, quien no ha podido salir del país porque está esperando a tener todos los permisos para poder viajar con su amada mascota, e incluso, hace algunos días subió un video llorando en Instagram, confesando que una desconocida le dijo “mala esposa” por preferir la espera de los papales de su perro y no estar con su prometido.

