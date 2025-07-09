El reconocido creador de contenido Mauricio Gómez, conocido como ‘La Liendra’, confesó un lamentable suceso que le ocurrió en New York, Estados Unidos, pues como es de esperarse en sus viajes, el colombiano siempre pasa por muchas cosas y esta vez no fue la excepción, por eso, dejó documentado el hecho que le hizo perder una gran suma de dinero.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia Miss Universe Colombia 2025: así lucía Miss Bogotá, Mariana Morales, en su infancia

¿Cómo robaron a La Liendra en Estados Unidos?

A través de sus historias de Instagram, La Liendra contó que lo robaron, pues en las calles de New York en Estados Unidos, le ofrecieron unos audífonos justo cuando él los necesitaba para editar y por eso accedió a comprarlos, sin embargo, no contaba con lo que se iba a e encontrar en la caja de su compra.

Cuando llegó a donde se estaba hospedando, La Liendra grabó cuando abrió la caja de los supuestos audífonos y se encontró con un rollo de papel higiénico.

¿De cuánto fue la suma del robo de La Liendra en Estados Unidos?

De acuerdo con las palabras de Mauricio, quien contó cómo fue que lo estafaron en Estados Unidos, él habría pagado quinientos mil pesos colombianos por los supuestos audífonos, pero ese pago fue por el rollo de papel higiénico que fue lo que encontró de la caja de su compra. Aunque no lo contó con decepción o enojo, el creador de contenido reveló el hecho que vivió con mucha neutralidad, sin mostrar ningún tipo de preocupación.

¿Qué hace La Liendra en Estados Unidos?

El tipo de contenido de La Liendra es de viajes y de documentar historias importantes alrededor del mundo y precisamente, en este momento el influencer está en Estados Unidos para hacer un especial sobre las Torres Gemelas, ya que este 11 de septiembre se rinde un homenaje a las víctimas que dejó el lamentable hecho que sacudió a Estados Unidos, en el cual se perdieron muchas vidas.

El creador de contenido ya ha documentado historias que se han vivido en muchas partes del mundo, pues hace más de un año viajó el "Valle de las Lágrimas" en Argentina, donde en 1972 se estrelló el avión del vuelo 571 que inspiró la película "La Sociedad de la Nieve"; allí, Mauricio vivió varios sucesos y hasta perdió toda comunicación con sus conocidos.