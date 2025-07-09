Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

El Tino Asprilla reveló molesto que casi pierde a sus caballos en un accidente vial

El exfutbolista colombiano manifestó muy molestó a sus seguidores que por culpa de un irresponsable casi pierde a sus equinos.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Faustino Asprilla junto al Chicho Serna en el partido de su jubilación como futbolista
El Tino Asprilla catalogó de irresponsable al hombre que casi le mata a sus caballos. (Foto: AFP/ Raul Arboleda)

El exfutbolista colombiano Faustino Asprilla ha revelado muy molesto en sus redes sociales cómo casi pierde a sus caballos, tras un incidente que se presentó con el conductor que los transportaba a las cabalgatas de Tuluá.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con los caballos del Tino Asprilla?

De acuerdo a lo relatado por la misma estrella deportiva en los videos que ya son tendencia en redes sociales, en días pasados había contratado a un conductor para que manejara un camión cargado de sus mejores ejemplares de caballos para ser exhibidos en las ferias de Tuluá.

No obstante, el hombre, de quien aún no se conoce su identidad, terminó en un siniestro vial, al tomar mal una curva de la carreta y hacer que el carro se volteará junto con los equinos.

Ante lo ocurrido, este quien salió ileso del accidente, huyó del lugar en una moto, según relatan testigos, y dejó a la deriva a los animales.

Por fortuna, los caballos no presentaron heridas en el incidente, y fueron ayudados por las personas que justo pasaban por el lugar.

Faustino Asprilla en el funeral de Freddy Rincón
El Tino dejó ver su molestia con la situación presentada con sus caballos. (Foto: AFP/ Paola Mafla)

Artículos relacionados

¿Qué dijo el Tino Asprilla sobre lo ocurrido con sus caballos?

Al lugar de los hechos llegó el célebre jugador muy enojado, y en medio de la situación, manifestó su descontento con palabras fuertes, catalogando al hombre de irresponsable.

Aunque el exjugador no dio más declaraciones sobre lo sucedido, en redes sociales le solicitaron que tomara acciones legales contra la persona que ocasionó el siniestro, algo que de seguro no dudará en hacer.

Faustino Asprilla junto a Farid Mondragón durante un entrenamiento de preparación para los partidos de eliminatorias de Francia 98
El Tino Asprilla había enviado a sus caballos en un camión a Tuluá, para exhibirlos en las ferias. (Foto: AFP/ Pedro Ugarte)

Artículos relacionados

¿A qué iba el Tino Asprilla a Tuluá?

Tal y como ya se había mencionado, Asprilla se dirigía a Tuluá para participar en las tradicionales cabalgatas de la región, uno de los eventos más representativos de la feria de esta ciudad del Valle del Cauca.

Estas celebraciones reúnen a cientos de jinetes y aficionados, y el exfutbolista, reconocido por su gusto por los caballos, no quiso perderse la oportunidad de ser parte de esta fiesta popular, pero ante lo ocurrido con sus animales no se sabe si pueda asistir.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hijo de Cintia Cossio, Thiago, sorprende con reacción al conocer a su hermanito menor, Lorenzo. Cintia Cossio

Thiago, hijo mayor de Cintia Cossio, sorprende con su reacción al conocer a su hermanito menor

Jhoan López, esposo de Cintia Cossio, reveló un video inédito del momento en el que Thiago, su hijo mayor, conoció a Lorenzo y la reacción del niño sorprendió.

Daniela Álvarez reveló en entrevista que fue afectada por linfoma Daniella Álvarez

Daniela Álvarez comparte emotivo video bailando y dice que extraña su pierna

Daniela Álvarez conmovió a sus seguidores luego de compartir emotivo video, en el cual reveló que extraña su pierna.

Melissa Gate se habría despachado en contra de Manelyk Melissa Gate

Melissa Gate se habría despachado en contra de Manelyk al defenderse de Caramelo

Melissa Gate conoció que Caramelo se habría referido mal de ella y al defenderse, le pudo lanzar una pulla a Manelyk González.

Lo más superlike

La iglesia católica canoniza al primer santo millenial conocido como "el influencer de Dios". Viral

El vaticano beatifica y canoniza al primer santo millenial y lo apodan "el influencer de Dios"

Este santo murió en el 2006 a sus 15 años y estos son los milagros que la iglesia católica certificó para canonizarlo.

Taylor Swift y Travis Kelce asisten a la final masculina entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner en el decimocuarto día del Abierto de Estados Unidos Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce podrían tener una banda de rock legendaria en su boda

Devan Blake vestido como Valak de "El Conjuro' Viral

Así se homenajeó a Dan Rivera, el cuidador de la muñeca Annabelle en ‘El Conjuro 4’

Adela Micha reveló la verdad de la entrevista con Nodal Christian Nodal

Adela Micha rompe el silencio sobre la polémica entrevista con Nodal: ¿fue una estrategia?

Truco con vaselina para que tu perfume dure todo el día Belleza

Vaselina para que dure más tiempo el perfume: el truco de belleza que pocos conocen