El Tino Asprilla reveló molesto que casi pierde a sus caballos en un accidente vial

El exfutbolista colombiano Faustino Asprilla ha revelado muy molesto en sus redes sociales cómo casi pierde a sus caballos, tras un incidente que se presentó con el conductor que los transportaba a las cabalgatas de Tuluá.

¿Qué pasó con los caballos del Tino Asprilla?

De acuerdo a lo relatado por la misma estrella deportiva en los videos que ya son tendencia en redes sociales, en días pasados había contratado a un conductor para que manejara un camión cargado de sus mejores ejemplares de caballos para ser exhibidos en las ferias de Tuluá.

No obstante, el hombre, de quien aún no se conoce su identidad, terminó en un siniestro vial, al tomar mal una curva de la carreta y hacer que el carro se volteará junto con los equinos.

Ante lo ocurrido, este quien salió ileso del accidente, huyó del lugar en una moto, según relatan testigos, y dejó a la deriva a los animales.

Por fortuna, los caballos no presentaron heridas en el incidente, y fueron ayudados por las personas que justo pasaban por el lugar.

El Tino dejó ver su molestia con la situación presentada con sus caballos. (Foto: AFP/ Paola Mafla)

¿Qué dijo el Tino Asprilla sobre lo ocurrido con sus caballos?

Al lugar de los hechos llegó el célebre jugador muy enojado, y en medio de la situación, manifestó su descontento con palabras fuertes, catalogando al hombre de irresponsable.

Aunque el exjugador no dio más declaraciones sobre lo sucedido, en redes sociales le solicitaron que tomara acciones legales contra la persona que ocasionó el siniestro, algo que de seguro no dudará en hacer.

El Tino Asprilla había enviado a sus caballos en un camión a Tuluá, para exhibirlos en las ferias. (Foto: AFP/ Pedro Ugarte)

¿A qué iba el Tino Asprilla a Tuluá?

Tal y como ya se había mencionado, Asprilla se dirigía a Tuluá para participar en las tradicionales cabalgatas de la región, uno de los eventos más representativos de la feria de esta ciudad del Valle del Cauca.

Estas celebraciones reúnen a cientos de jinetes y aficionados, y el exfutbolista, reconocido por su gusto por los caballos, no quiso perderse la oportunidad de ser parte de esta fiesta popular, pero ante lo ocurrido con sus animales no se sabe si pueda asistir.