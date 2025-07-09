Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Revelan fotos del papá de James Rodríguez cuando era futbolista y sorprende su parecido con el jugador

Las fotos compartidas por la hermana menor del deportista muestran a Don Wilson Rodríguez en su época dorada como futbolista.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
James Rodríguez celebra su segundo gol durante el partido de cuartos de final de la CONMEBOL Copa América 2024
Las fotos del padre de James Rodríguez cuando era futbolista sorprenden en redes sociales. (Foto: Jamie Squire/Getty Images/AFP)

En medio de la celebración por la clasificación de Colombia al Mundial 2026, se han revelado unas fotos del padre de James Rodríguez cuando era un destacado futbolista, y su sorprendente parecido con el crack impresiona a todos.

¿Qué fotos se han revelado del padre de James Rodríguez?

Danna Rodríguez, la hermana menor del futbolista, compartió en su Instagram fotos que reviven la juventud de su padre, James Wilson Rodríguez, cuando destacaba en el fútbol.

James Rodríguez celebra la victoria contra Uruguay en el torneo Copa América Conmebol 2024
Las fotos que han revelado del padre de James Rodríguez cuando era futbolista se han vuelto virales por su parecido con el jugador. (Foto: AFP/ Chandan Khanna)

En ellas se le ve brillando en clubes como Deportivo Cali, Cúcuta, Envigado y Deportes Tolima, además de formar parte de la selección nacional que compitió en el Mundial Sub-20 de 1985.

Las imágenes, publicadas con motivo del cumpleaños de su padre el pasado mes de agosto, muestran a Don Wilson vistiendo también la camiseta número 10 y jugando en la misma posición que James, dejando en evidencia que el talento y la pasión por el fútbol parecen correr en la familia.

En dicha publicación, la hija menor del exjugador también agradeció a su padre por todo lo que ha hecho y por ser un ejemplo para la familia.

¿Cómo reaccionaron los fans a las fotos del papá de James Rodríguez cuando jugaba fútbol?

Los aficionados al fútbol y seguidores del jugador no tardaron en comentar que ambos hombres comparten un parecido sorprendente en numerosos rasgos, y que el talento de James es sin duda totalmente hereditario.

James Rodríguez en el encuetro contra Argentina de las eliminatorias para el Mundial 2026
James Rodríguez se destaca por tener la misma pasión deportiva que tuvo su padre en el pasado. (Foto: AFP/ Raul Arboleda)

¿Por qué el papá de James Rodríguez no estuvo en el partido Colombia vs Bolivia por las Eliminatorias al Mundial 2026?

Según declaró el profesor Jorge Luis Bernal, amigo de Wilson, el hombre de 60 años debió ser intervenido quirúrgicamente en la garganta debido a un tumor. Por esta razón, no pudo asistir al encuentro que se llevó a cabo el pasado 4 de septiembre.

Bernal también señaló que Don Wilson Rodríguez se encuentra en recuperación en Envigado tras la operación y que James ha estado pendiente de su salud, incluso ofreciendo apoyo económico para su pronta mejoría.

