Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Revelan lo que James Rodríguez le dijo a Jhon Durán en el camerino de la Selección Colombia

Revelan detalles de la conversación entre James Rodríguez y Jhon Jáder Durán tras el empate de la Selección ante Perú.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
James Rodríguez y Jhon Jáder Durán
Revelan lo que James Rodríguez le dijo a Jhon Durán en el camerino de la Selección Colombia. (Foto Raul Arboleda / AFP)

A pocos días de una nueva doble jornada de eliminatorias sudamericanas, el nombre de Jhon Jáder Durán vuelve a generar controversia.

Artículos relacionados

Su convocatoria es incierta, no sólo por la lesión sufrida recientemente en el partido Benfica vs. Fenerbahçe, sino también por los hechos ocurridos meses atrás durante un partido de la Tricolor.

¿Qué pasó con Jhon Jader Durán en el partido contra Perú?

En junio, durante el empate contra Perú, el delantero antioqueño fue sustituido en el entretiempo y al día siguiente abandonó la concentración.

En ese momento circularon rumores sobre un altercado en el camerino, aunque tanto el cuerpo técnico como los jugadores negaron la versión.

Tras su salida de la convocatoria, el propio Durán desmintió cualquier versión de pelea o conflicto interno. El atacante aseguró que su ausencia obedecía únicamente a un tema físico y que su relación con James, Lerma y el resto de compañeros es cercana y respetuosa.

Artículos relacionados

“El tema es más que todo por la parte física, no es por nada más. [...] No tengo ningún inconveniente ni con el profe, ni con el viejo, como le digo a James y a Lerma de cariño. Desde que llegué aquí han sido como mis padres, [..] Entonces, no veo la necesidad de salir a decir ese tipo de cosas porque indispone un grupo”, declaró el delantero.

James Rodríguez y Jhon Jáder Durán
Jhon Jáder Durán desmintió cualquier versión de pelea o conflicto interno. (Foto CErnesto Benavides / AFP) (Foto Chandan Khanna / AFP)

Con el paso de los meses, nuevos detalles han salido a la luz sobre lo ocurrido en esos 15 minutos de descanso.

¿Qué le dijo James Rodríguez a Jhon Jader Durán?

El narrador deportivo Eduardo Luis reveló que los líderes del grupo, James Rodríguez y David Ospina, sostuvieron una conversación directa con Durán y otro jugador.

Según relató en entrevista con La FM, le habrían pedido al joven futbolista bajar su actitud dentro de la cancha:

“Le dijeron: ‘Venga, jovencito; bájele, hermano. Qué pena, pero usted aquí no se ha ganado ningún derecho’”.

El comunicador resaltó que recibir ese mensaje de referentes históricos de la Selección muestra la magnitud del episodio y su posible influencia en las decisiones del cuerpo técnico.

Artículos relacionados

James Rodríguez y Jhon Jáder Durán
James Rodríguez le dijo que le bajara a la actitud en cancha a Jhon Jáder Durán. (Foto Darren Staples / AFP) (Foto Mario Armas / AFP)

De acuerdo con Eduardo Luis, la situación está siendo evaluada por el entrenador Néstor Lorenzo antes de definir la lista oficial de convocados.

Aunque Durán regresó a Europa con la intención de recuperar su nivel y luchar por un puesto en el camino al Mundial 2026, la tensión que genera dentro del grupo pone en duda su continuidad con la Selección.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Cómo reaccionaron Yana Karpova y Marlon Solórzano a las críticas que no paran? Marlon Solórzano

Yana Karpova y Marlon Solórzano se cansaron de las críticas: así respondieron

Yana Karpova y Marlon Solórzano pusieron freno a las críticas y respondieron de manera directa a sus haters.

Yina Calderón reaccionó a polémica de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno Yina Calderón

Yina Calderón reaccionó a polémica de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: "Semejante novelón"

Yina Calderón criticó duramente a Luisa Fernanda W y Pipe Bueno por fingir ruptura para una estrategia de publicidad: "Muy rebuscada".

Hija menor de Maleja Restrepo sorprende con su método para ahorrar y comprar un lote Maleja Restrepo

Hija menor de Maleja Restrepo está ahorrando para un lote y enseñó su "método"

Macarena, la hija menor de Maleja Restrepo, enterneció al revelar que con tan solo 7 años ya está ahorrando para un lote.

Lo más superlike

Shakira y Danna Paola Shakira

Shakira invitó a Danna Paola a uno de sus conciertos, así fue su presentación

Danna Paola le dedicó unas emotivas palabras a Shakira tras cumplirle el sueño de estar su lado en una tarima.

Raúl Ocampo reaccionó al cachete de Jorge Rausch MasterChef Celebrity Colombia

Así reaccionó Raúl Ocampo tras ganarse 'cachete' de Jorge Rausch en MasterChef Celebrity

Influencer muere Influencers

Murió influencer a sus 28 años tras extraño cáncer

Dormir Salud

¿Por qué hablamos mientras dormimos? Esto es lo que explica la ciencia

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón