Revelan lo que James Rodríguez le dijo a Jhon Durán en el camerino de la Selección Colombia

A pocos días de una nueva doble jornada de eliminatorias sudamericanas, el nombre de Jhon Jáder Durán vuelve a generar controversia.

Su convocatoria es incierta, no sólo por la lesión sufrida recientemente en el partido Benfica vs. Fenerbahçe, sino también por los hechos ocurridos meses atrás durante un partido de la Tricolor.

¿Qué pasó con Jhon Jader Durán en el partido contra Perú?

En junio, durante el empate contra Perú, el delantero antioqueño fue sustituido en el entretiempo y al día siguiente abandonó la concentración.

En ese momento circularon rumores sobre un altercado en el camerino, aunque tanto el cuerpo técnico como los jugadores negaron la versión.

Tras su salida de la convocatoria, el propio Durán desmintió cualquier versión de pelea o conflicto interno. El atacante aseguró que su ausencia obedecía únicamente a un tema físico y que su relación con James, Lerma y el resto de compañeros es cercana y respetuosa.

“El tema es más que todo por la parte física, no es por nada más. [...] No tengo ningún inconveniente ni con el profe, ni con el viejo, como le digo a James y a Lerma de cariño. Desde que llegué aquí han sido como mis padres, [..] Entonces, no veo la necesidad de salir a decir ese tipo de cosas porque indispone un grupo”, declaró el delantero.

Jhon Jáder Durán desmintió cualquier versión de pelea o conflicto interno.

Con el paso de los meses, nuevos detalles han salido a la luz sobre lo ocurrido en esos 15 minutos de descanso.

¿Qué le dijo James Rodríguez a Jhon Jader Durán?

El narrador deportivo Eduardo Luis reveló que los líderes del grupo, James Rodríguez y David Ospina, sostuvieron una conversación directa con Durán y otro jugador.

Según relató en entrevista con La FM, le habrían pedido al joven futbolista bajar su actitud dentro de la cancha:

“Le dijeron: ‘Venga, jovencito; bájele, hermano. Qué pena, pero usted aquí no se ha ganado ningún derecho’”.

El comunicador resaltó que recibir ese mensaje de referentes históricos de la Selección muestra la magnitud del episodio y su posible influencia en las decisiones del cuerpo técnico.

James Rodríguez le dijo que le bajara a la actitud en cancha a Jhon Jáder Durán.

De acuerdo con Eduardo Luis, la situación está siendo evaluada por el entrenador Néstor Lorenzo antes de definir la lista oficial de convocados.

Aunque Durán regresó a Europa con la intención de recuperar su nivel y luchar por un puesto en el camino al Mundial 2026, la tensión que genera dentro del grupo pone en duda su continuidad con la Selección.