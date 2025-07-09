Karen Sevillano desató risas al intentar imitar a Andrea Tovar: "me veo igualita"

Karen Sevillano,una de las fieles televidentes de Miss Universe Colombia el reality, divirtió en las últimas horas al intentar imitar a Andrea Tovar, una de los jurados del programa.

¿Por qué Karen Sevillano decidió imitar a la exreina Andrea Tovar?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida influencer hace un reporte en vivo en donde da su punto de vista sobre las candidatas, recientemente sorprendió al mostrar cómo sería su versión de la manera en la que Andrea se sienta a lo largo del capítulo.

“O sea, miren cómo está sentada Andrea Tovar, me quiero sentar así de hoy en adelante”, mencionó Karen por medio de sus historias en donde agregó entre carcajadas que, si ella llega a sentarse así por más de media hora, le dolería hasta “la nuca”.

Sin embargo, se mostró positiva al decir que si lo intenta podría lograrlo, por lo que aseguró que desde ya se pondrá a ensayar para que en la próxima entrevista sus seguidores la vean sentada con la misma elegancia y porte que la exreina de belleza.

Así fue la imitación de Karen Sevillano sobre la postura de Andrea Tovar. Foto | Canal RCN.

¿Cómo fue la imitación que Karen Sevillano hizo de la exreina Andrea Tovar?

En la siguiente historia que publicó la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, apareció junto a Claudia Sevillano, quien decidió seguirle el juego y también hacer su intento de sentarse parecido a Tovar.

Karen Sevillano imitó a Andrea Tovar y divirtió en redes. Foto | Canal RCN.

Allí, las dos hermanas Sevillano divirtieron al hacer su propia versión de la postura de ex señorita Colombia, no obstante, manifestaron entre risas que el dolor en la espalda era bastante intenso, en especial Claudia quien no se aguantó la risa al mostrar la posición en la que estaban sus piernas.

Por su parte, la influencer vallecaucana aseguró que, en su caso ella creía que lo podía conseguir, pues mientras veía el televisor decía convencida que estaba sentada “igualita que Andrea”.

¿Qué dijo Karen Sevillano sobre las candidatas de Miss Universe Colombia?

Fiel a su estilo para expresar sus ideas, la también presentadora que debutó en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, dio a conocer durante el capítulo, que algunas de sus favoritas del certamen son Miss Antioquia, Miss Bogotá, Miss Cundinamarca y Miss Casanare.