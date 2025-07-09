Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado expuso a Raúl Ocampo besando a particular animal

En las últimas horas, Valentina Taguado divirtió a sus seguidores con inesperada revelación sobre Raúl Ocampo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Valentina Taguado y Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025.
Esta fue la imagen de Raúl Ocampo que desató risas en redes, Foto | Canal RCN.

Valentina Taguado, una de las participantes de la décima temporada de MasterChef, una vez más divirtió en rede sociales al hacer sorpresiva revelación inédita de Raúl Ocampo.

¿Cuál fue la divertida revelación que hizo Valentina Taguado de Raúl Ocampo?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida locutora colombiana cuenta con más de 1 millón de seguidores, hizo una emotiva reflexión sobre lo que fueron sus últimos días en un viaje que realizo a atractiva zona del país.

Allí, Taguado comentó lo enriquecedora que fue esta experiencia que disfrutó de principio a fin. “Esta semana, aprendí, lloré, amé, reí, medité, conocí, volví a llorar, sembré, volví a abrazar, rescaté, caminé…”, escribió por medio de las historias en su cuenta personal.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue justamente la revelación que hizo al final del texto y la foto con la que lo acompañó.

“Me enamoré más de los amigos que ya amaba y me enamoré de nuevas personas, valoré, cuidé, pero sobre todo grabé e Raúl Ocampo a lo que marca en su grandísima estup1des”, señaló.

Además de contar detalles sobre cómo fue estar junto al actor, Valentina adjuntó la prueba que lo dejó en evidencia, pues en la imagen se puede observar a Ocampo en lo que parece ser un intento de beso con un pez gigante.

Valentina Taguado hizo inesperada revelación de Raúl Ocampo. Foto | Canal RCN.

¿En dónde estaban de viaje Valentina Taguado y Raúl Ocampo?

Lo anterior, deja claro el sentido del humor del actual participante de MasterChef Celebrity, y por supuesto, la complicidad que se ha ido construyendo entre él y Valentina.

Valentina Taguado compartió divertida imagen de Raúl Ocampo. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, el mencionar viaje responde a una invitación que les hizo la presentadora Claudia Bahamón como parte de la organización que ella lidera y que están comprometida con las causas sociales del país.

Al destino, que en esta oportunidad fue Amazonas, también fueron invitados otros participantes de la cocina más importante del mundo, como Michelle Rouillard y Julián Zuluaga, además de otras personalidades del entretenimiento como Maleja Restrepo, Tatán Mejía y Emmanuel Restrepo.

Sin duda, una experiencia que logró mostrar el lado más humano de las celebridades, pero también la amistad que poco a poco se ido consolidando entre Valentina y Raúl.

