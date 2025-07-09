La Segura confiesa que hubo una época en su posparto en la que odió a su esposo Baladán
La creadora de contenido conocida como La Segura reveló que ha tenido que volver a enamorarse de su esposo en los últimos días.
En la tarde de este domingo 7 de septiembre, la famosa creadora de contenido digital caleña conocida como La Segura publicó un video en su cuenta de TikTok con más de 9 millones 300 mil seguidores en el que explicó que hubo un tiempo, tras tener a su bebé, que no soportaba a su esposo Ignacio Baladán y hasta lo odiaba.
El video la mujer lo inicia contando una curiosidad de un deseo que tenía últimamente: tener su segundo hijo.
Así pues, tras explicar todas las emociones por las que pasó, junto al papa de Lucca su hijo, y concluir con que no van a tener pronto su segundo pequeño, pero que seguramente será un sueño a cumplir en el futuro; La Segura reveló otra curiosidad sobre su posparto: tuvo días en los que no soportaba y hasta odiaba a Baladán.
¿Por qué La Segura llegó a odiar a su esposo y el papá de su hijo?
De acuerdo con La Segura, esa sensación le llegó apenas llegó su posparto y sentía que no quería ver al hombre que la amaba, que le caía mal, le tenía rabia, “le estorbaba que respirara” y hasta lo odiaba. Además, comentó que esas emociones seguramente tenían que ver con los cambios y hormonas en su cuerpo en ese momento.
“Hubo una temporada de mi posparto que yo odiaba a mi esposo. O sea no lo podía ni ver. Esto no quiere decir nada de que nos quisiéramos separar ni nada, jamás. Pero a lo que me refiero es que, mami usted me entiende, usted le cogió odio… como rabiecita un poquito a su marido cuando tuvo su posparto inicial, cuando recién dio a luz” expresó la famosa colombiana.
¿La Segura sigue queriendo a su esposo Ignacio Baladán?
Pese a lo anterior, y tras hacer esa interesante confesión, La Segura explicó que lo positivo de su historia es que ya se encuentra en una nueva etapa de enamoramiento y que ahora siente que lo ama más que nunca y que le encanta estar con él.
Cabe recalcar que el video La Segura lo grabó mientras se alistaba para salir justamente con su esposo, su hijo y su suegro y se mostró como la mujer más feliz con esa nueva familia que está construyendo y con los proyectos que tiene con el uruguayo.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike