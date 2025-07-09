Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura confiesa que hubo una época en su posparto en la que odió a su esposo Baladán

La creadora de contenido conocida como La Segura reveló que ha tenido que volver a enamorarse de su esposo en los últimos días.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
La Segura confiesa que hubo una época, tras tener a su hijo, en la que odiaba a su esposo, Ignacio Baladán.
La Segura confiesa que hubo una época en la que odiaba a su esposo, Ignacio Baladán.

En la tarde de este domingo 7 de septiembre, la famosa creadora de contenido digital caleña conocida como La Segura publicó un video en su cuenta de TikTok con más de 9 millones 300 mil seguidores en el que explicó que hubo un tiempo, tras tener a su bebé, que no soportaba a su esposo Ignacio Baladán y hasta lo odiaba.

Artículos relacionados

El video la mujer lo inicia contando una curiosidad de un deseo que tenía últimamente: tener su segundo hijo.

Así pues, tras explicar todas las emociones por las que pasó, junto al papa de Lucca su hijo, y concluir con que no van a tener pronto su segundo pequeño, pero que seguramente será un sueño a cumplir en el futuro; La Segura reveló otra curiosidad sobre su posparto: tuvo días en los que no soportaba y hasta odiaba a Baladán.

¿Por qué La Segura llegó a odiar a su esposo y el papá de su hijo?

De acuerdo con La Segura, esa sensación le llegó apenas llegó su posparto y sentía que no quería ver al hombre que la amaba, que le caía mal, le tenía rabia, “le estorbaba que respirara” y hasta lo odiaba. Además, comentó que esas emociones seguramente tenían que ver con los cambios y hormonas en su cuerpo en ese momento.

“Hubo una temporada de mi posparto que yo odiaba a mi esposo. O sea no lo podía ni ver. Esto no quiere decir nada de que nos quisiéramos separar ni nada, jamás. Pero a lo que me refiero es que, mami usted me entiende, usted le cogió odio… como rabiecita un poquito a su marido cuando tuvo su posparto inicial, cuando recién dio a luz” expresó la famosa colombiana.

Ignacio Baladán, La Segura
El bebé de Ignacio Baladán y La Segura firmó contrato en Colombia y Perú | Foto del Canal RCN.

¿La Segura sigue queriendo a su esposo Ignacio Baladán?

Pese a lo anterior, y tras hacer esa interesante confesión, La Segura explicó que lo positivo de su historia es que ya se encuentra en una nueva etapa de enamoramiento y que ahora siente que lo ama más que nunca y que le encanta estar con él.

 

Artículos relacionados

Cabe recalcar que el video La Segura lo grabó mientras se alistaba para salir justamente con su esposo, su hijo y su suegro y se mostró como la mujer más feliz con esa nueva familia que está construyendo y con los proyectos que tiene con el uruguayo.

La Segura celebra un dulce paso de autonomía en su bebé y derrite corazones
La Segura celebró el tierno logro de autonomía de su hijo de cuatro meses. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hijo de Cintia Cossio, Thiago, sorprende con reacción al conocer a su hermanito menor, Lorenzo. Cintia Cossio

Thiago, hijo mayor de Cintia Cossio, sorprende con su reacción al conocer a su hermanito menor

Jhoan López, esposo de Cintia Cossio, reveló un video inédito del momento en el que Thiago, su hijo mayor, conoció a Lorenzo y la reacción del niño sorprendió.

Daniela Álvarez reveló en entrevista que fue afectada por linfoma Daniella Álvarez

Daniela Álvarez comparte emotivo video bailando y dice que extraña su pierna

Daniela Álvarez conmovió a sus seguidores luego de compartir emotivo video, en el cual reveló que extraña su pierna.

Faustino Asprilla junto al Chicho Serna en el partido de su jubilación como futbolista Celebrities

El Tino Asprilla reveló molesto que casi pierde a sus caballos en un accidente vial

El exfutbolista colombiano manifestó muy molestó a sus seguidores que por culpa de un irresponsable casi pierde a sus equinos.

Lo más superlike

La iglesia católica canoniza al primer santo millenial conocido como "el influencer de Dios". Viral

El vaticano beatifica y canoniza al primer santo millenial y lo apodan "el influencer de Dios"

Este santo murió en el 2006 a sus 15 años y estos son los milagros que la iglesia católica certificó para canonizarlo.

Taylor Swift y Travis Kelce asisten a la final masculina entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner en el decimocuarto día del Abierto de Estados Unidos Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce podrían tener una banda de rock legendaria en su boda

Devan Blake vestido como Valak de "El Conjuro' Viral

Así se homenajeó a Dan Rivera, el cuidador de la muñeca Annabelle en ‘El Conjuro 4’

Adela Micha reveló la verdad de la entrevista con Nodal Christian Nodal

Adela Micha rompe el silencio sobre la polémica entrevista con Nodal: ¿fue una estrategia?

Truco con vaselina para que tu perfume dure todo el día Belleza

Vaselina para que dure más tiempo el perfume: el truco de belleza que pocos conocen