Beéle se habría pronunciado tras filtración de video suyo con Isabella Ladera

El cantante Beéle compartió curioso mensaje en medio de la polémica con Isabella Ladera tras filtración de video: "Ni sé pa' dónde".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Beéle habría reaccionado a video polémico con Isabella Ladera
Beéle dejó curioso mensaje en redes tras polémica con Isabella Ladera. (AFP: Romain Maurice y AFP: Giorgio Viera)

En redes sociales se ha armado toda una polémica luego se filtrara un video del cantante Beéle y la influenciadora Isabella Ladera.

¿Cómo reaccionó Beéle al video que se le filtró con Isabella Ladera?

El cantante Beéle y la influenciadora Isabella Ladera están en el foco mediático luego que saliera a la luz un video de su privacidad en redes sociales tras varias semanas de su ruptura.

Aunque ambos no han revelado hasta el momento las razones de su ruptura, varios mensajes de cada uno en redes sociales han generado especulaciones, en parte los de Isabella que ha dado a entender que no terminaron de la mejor manera.

Sin embargo, en medio de estas dudas que dejó su ruptura en sus fans, un video ha salido a la luz en internet en el que quedó expuesta la privacidad que en su momento tuvieron como pareja.

Tras todo este revuelo que se generó en la mañana del 8 de septiembre, el cantante barranquillero compartió un curioso mensaje en sus redes en el que presumió su momento como artista tras el lanzamiento de su álbum "Borondo".

Ni sé pa' dónde iba y me perdí en tus ojos. Por si no has comido, bebé, aquí me tiene′ a tu antojo.

¿Qué reacciones ha provocado el video de Beéle e Isabella Ladera?

El video que se les filtró a Beéle e Isabella Ladera en internet ha dejado múltiples reacciones en redes sociales y las opiniones están divididas.

Por un lado, muchos han expresado su rechazo a ese tipo de actos en el que sale a la luz videos privados de las parejas al parecer sin el consentimiento de ambos y más tras ya no estar juntos.

Sin embargo, como pasa en las redes sociales, varios han tomado con humor el tema y han expresado frases como: "No quería empezar mi semana con ese video", "Esperaba más de ellos" o "¿Cómo desveo el video de Beéle e Isabella?"

A Isabella Ladera y Beéle se les filtró video
Isabella Ladera y Beéle se ven envueltos en polémica por video. (AFP: Giorgio Viera)

¿Isabella Ladera se pronunció tras filtración del video?

Aunque Beéle sorprendió con su mensaje tras toda la ola de comentarios y polémica que se ha armado en redes sociales.

Isabella Ladera por su lado sí dejó un mensaje más directo ante la situación en la que se ha visto envuelta tras la filtración del video suyo con su expareja.

La influenciadora venezolana hizo énfasis en que las mujeres cuando no están bien con su pareja se lo demuestran en diferentes momentos como por ejemplo en la privacidad.

Las mujeres se apagan sexu*lmente si las decepcionas emocionalmente.

Isabella Ladera habría reaccionado a video suyo con Beéle.
Isabella Ladera habría opinado de su video con Beéle. (AFP: Sergi Alexander)

 

