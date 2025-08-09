Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así habría reaccionado Isabella Ladera al video que se le filtró con Beéle

Tras filtrarse polémico junto a Beéle, la influenciadora Isabella Ladera rompió el silencio en redes: "Las mujeres se apagan".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Isabella Ladera habría reaccionado a video con Beéle
Isabella Ladera dejó curioso mensaje tras filtración de video con Beéle. (AFP: Giorgio VIERA y Sergi Alexander)

Los nombres de Isabella Ladera y Beéle se han apoderado de las tendencias digitales en las últimas horas luego que se les viralizara un video en redes sociales.

¿Cómo reaccionó Isabella Ladera al video que el filtró con Beéle?

En redes sociales se viralizó un video privado del cantante Beéle junto a su expareja, la influenciadora venezolana Isabella Ladera.

El video ha provocado una ola de reacciones y las opiniones se encuentran divididas en redes en donde por un lado muchos han rechazado este tipo de actos y por otro se lo han tomado con humor.

Ante este gran revuelo en redes sociales, la influenciadora Isabella Ladera dejó un mensaje en sus historias de Instagram que muchos han asociado al tema del video y las críticas que ha recibido.

Las mujeres se apagan sexu*lmente si las decepcionas emocionalmente.

Isabella Ladera habría reaccionado a video suyo con Beéle.
Isabella Ladera habría opinado de su video con Beéle. (AFP: Sergi Alexander)

¿Cómo reaccionó Beéle al video que se le filtró con Isabella Ladera?

Esta aparente reacción de Isabella Ladera al video que se le filtró con Beéle ha despertado la duda entre los internautas, ya que muchos han indagado sobre por qué la influenciadora colocó dicho mensaje en sus redes.

Asimismo, muchos han empezado a indagarle al cantante de música urbana en los comentarios de sus publicaciones y en redes no han parado de etiquetarlo.

Sin embargo, hasta el momento de la publicación de esta nota, el cantante no se ha pronunciado en sus redes sociales ni de manera pública sobre el video y la polémica con Isabella Ladera.

Beele se presenta en el escenario durante el 37° Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center.
El cantante Beéle se ha visto envuelto en polémica con Isabella Ladera por video. (Foto Romain Maurice)

¿Por qué terminaron Beéle e Isabella Ladera?

Este video de Beéle e Isabella Ladera ha salido a la luz semanas después que ambos hicieran oficial su ruptura tras estar juntos por varios meses.

Aunque ninguno de los dos ha revelado de manera directa las razones de su ruptura, la influenciadora venezolana ha dejado varias indirectas en sus redes sociales en donde ha dado a entender que se habría tratado por una tercera persona.

Cabe resaltar que, la relación de Beéle e Isabella Ladera desde sus inicios empezó con polémica por la relación que tenía el cantante con la influenciadora Cara Rodríguez, la mamá de sus hijos.

