Isabella Ladera dio detalles sobre su supuesto romance con Hugo García

Isabella Ladera habló en vivo sobre su vínculo con Hugo García, aclarando rumores y respondiendo a críticas sobre su vida personal.

Independiente y sin etiquetas: así respondió Isabella Ladera a las críticas sobre su vida sentimental.
Tras semanas de especulación, Isabella Ladera frenó los rumores sobre su relación con Hugo García. Foto AFP/Jason Koerner

En las últimas horas el nombre de Isabella Ladera ha estado en boca de miles de personas del ámbito digital, pues la modelo venezolana y creadora de contenido ha sido vinculada en diversos escándalos con el cantante de género urbano Beéle.

¿Qué dijo Isabella sobre su relación con Hugo García?

Sin embargo, la situación ha detonado algunos interrogantes adicionales sobre la vida sentimental de la modelo, como es el caso de su relación con el chico reality Hugo García, con quien se ha visto vinculada últimamente en historias, fotografías y videos en redes sociales.

Isabella defendió su independencia y rechazó etiquetas tras su ruptura con Beele.
Isabella Ladera aclaró su vínculo con Hugo García durante un en vivo en Instagram. Foto AFP/Jason Koerner

Por lo que la influencer decidió pronunciarse para dejar en claro qué es lo que realmente ocurre entre ellos y responder algunas de las críticas que los seguidores han hecho frente su constante aparición con el joven influenciador.

Durante una transmisión en vivo en Instagram, Isabella habló de manera directa sobre su vínculo con Hugo, explicando que, aunque entre ambos existe cariño y una buena relación, no existe un compromiso sentimental.

Y fue muy enfática en expresar que, aunque han sido vistos públicamente en diferentes eventos sociales y celebraciones no son una pareja formal, un pronunciamiento que frenó los rumores que circulan desde hace varias semanas asegurando que entre ellos había algo mucho más sólido que una amistad.

¿Cómo respondió Isabella Ladera a quienes la critican por sus relaciones sentimentales?

La atención que rodea a Isabella Ladera en este punto mediático a generando un sinfín de comentarios no solo relacionados a Hugo sino a cada uno de los hombres con quienes ha compartido una salida, un evento, una cita o una relación oficial.

Por lo que la modelo insistió en que es una mujer independiente que no requiere de ningún tipo de apoyo económico por parte de los hombres que la acompañan, retirando las etiquetas que le han impuesto desde su ruptura con Beéle.

¿Cuál es el futuro de la relación entre Isabella Ladera y Hugo García?

Aunque dejó abierta la posibilidad de que el tiempo decida el rumbo de su vínculo con Hugo, Isabella reiteró que no tiene actualmente una situación de noviazgo.

Aunque dejó abierta la posibilidad al futuro, Isabella reiteró que hoy no tiene compromiso sentimental.
Independiente y sin etiquetas: así respondió Isabella Ladera a las críticas sobre su vida sentimental. Foto | Giorgio VIERA.

Mientras ella continúa centrada en su faceta como modelo y empresaria, Hugo García se trasladó a Australia para participar en una competencia deportiva, demostrando que ambos están enfocados en sus propias metas.

Y aunque la aclaración continúa siendo un tema de debate entre los internautas, Isabella se mantiene en su postura y mantiene su relación con Hugo en un terreno de amistad sin etiquetas formales ni compromisos.

