Hija de Karina García en el ojo del huracán por apoyar video de Beéle e Isabella Ladera, ¿qué dijo?
La hija de Karina García no entiende por qué hay tanto alboroto por el video filtrado de Isabella Ladera y Beéle.
Continúa la controversia por el polémico video que se filtró en el que apareció el cantante Beéle junto a la influenciadora Isabella Ladera cuando eran novios y compartían un reservado momento.
En redes sociales, se esparció de manera masiva el video y se viralizó. Las reacciones no solo de Isabella, quien manifestó sentirse devastada por la situación, tomaron la delantera en los escenarios digitales, sino que también se han venido pronunciando figuras públicas como la hija de Karina García.
¿Qué dijo la hija de Karina García acerca del video filtrado de Beéle e Isabella Ladera?
Isabella, hija mayor de la modelo paisa Karina García, se encuentra en el ojo del huracán luego de que compartió su opinión respecto al video de Beéle y Ladera. Las palabras de la joven de 18 años fueron de apoyo al clip, siendo enfática en el hecho de que no le ve problema alguno.
Según la hija de Karina García, no entiende por qué hay tanto revuelo mediático por el comprometedor video de la expareja conformada por el colombiano y la venezolana. Además, justificó su postura.
"Vean, yo voy a hablar de algo y a mí no me importa si me funan (critican), si no me funan, si piensan lo contrario, si uno cosa o la otra. ¿Cuál es el bendito problema del video con Isabella y Beéle? Ellos están disfrutando, normal, ¿dónde está escrito de qué manera o no se tiene que hacer?", expresó la joven.
¿Cómo justificó la hija de Karina García el video de Beéle e Isabella Ladera?
Desde la perspectiva de la hija de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, el tema es individual debido a que lo que a algunos les gusta en un espacio reservado a otros no.
"Eso es demasiado individual. Para usted puede ser rico hacerle dur0... Para otra persona puede ser rico hacerlo suavecito, ¿cuál es el problema? Ellos lo están disfrutando así, problema de ellos. Ya estamos criticando hasta la manera de como las personas hacen o no el am0r", justificó Isabella.
Asimismo, puntualizó que a Ladera la criticaron más de un año por la polémica con Cara, la ex de Beéle, y con este nuevo escándalo la venezolana no va a poder vivir tranquila.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike
"Yo veo el video y normal, hasta el mismo que critica también lo hace así", finalizó.