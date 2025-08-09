Shakira celebra los 94 años de su padre con emotivo homenaje y mariachi

Shakira sorprendió a miles de fanáticos durante su concierto en Guadalajara, México, al rendir un homenaje muy especial a su padre William Mebarak, quien cumplió 94 años. La escena se convirtió en uno de los momentos más destacados de su gira mundial “Las mujeres ya no lloran”.

¿Cómo fue el homenaje de Shakira a su padre William Mebarak en Guadalajara?

En la tercera noche de su presentación en el Estadio Akron, Shakira interpretó “Sombras”, de Javier Solís, acompañada del Mariachi Gamamil. Este bolero ranchero, originalmente un tango de Francisco Lomuto y José María Contursí, es una de las canciones favoritas de su padre.

Antes de cantar, la artista se dirigió al público para dedicarle unas palabras a William Mebarak:

“Nuestra canción, que sé que le gustaba mucho a mi papá porque se sentiría muy orgulloso y a mí me la va a cantar hoy, especialmente hoy que es su cumpleaños. Para ti, papá, esta canción”, dijo.

Así mismo, se refirió a su padre como un guerrero que lo ha sobrevivido todo y le ha enseñado mucho. Según los asistentes, los aplausos fueron inmediatos y muchos destacaron en redes sociales que el momento fue único dentro del espectáculo.

¿Qué papel tuvo esta gira en la carrera de Shakira?

La interpretación de este clásico se convirtió en el punto culminante de una noche que incluyó éxitos como “Hips don’t lie” y “Waka Waka”, así como canciones del nuevo álbum de Shakira.

La gira “Las mujeres ya no lloran World Tour” es la primera en siete años y presenta un mensaje de resiliencia y fortaleza, valores que, según ha compartido la cantante en varias entrevistas, han sido inspirados en gran parte por su padre.

La artista agradeció los mensajes de apoyo hacia su padre / (Foto de AFP)

Luego del espectáculo, a través de su cuenta de X, la artista agradeció los mensajes de apoyo hacia William Mebarak y reiteró que él es su “más grande ejemplo de resiliencia”. Los internautas comentaron masivamente la publicación, destacando la cercanía familiar y el significado del gesto.

¿Qué sigue para la gira mundial de Shakira tras su paso por México?

El tour, que ha batido récords de asistencia en territorio mexicano, continuará por Latinoamérica. Colombia será el próximo destino con tres fechas confirmadas: 25 y 26 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero de Cali y 1 de noviembre en Bogotá, en el espacio de eventos Vive Claro.

Colombia será el próximo destino de Shakira / (Foto de AFP)

En redes, los fans destacan que están a la expectativa de que Shakira incluya momentos especiales como este, consolidando esta gira como una de las más importantes de su carrera.