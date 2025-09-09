Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Christian Nodal responde firme a quienes piden cancelar su concierto en Michoacán

El cantante Christian Nodal se encuentra en medio de la polémica tras la solicitud de cancelación de uno de sus conciertos.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Christian Nodal se presenta en el escenario durante las Latin GRAMMY Acoustic Sessions
Christian Nodal confirma su concierto en Michoacán. Foto | Alberto E. Rodriguez.

El cantante Christian Nodalcontinúa estando en el centro de la polémica, pues una vez causó revuelo al confirmar que su presentación para este 15 de septiembre se llevará a cabo tal y como fue anunciada desde el principio.

Artículos relacionados

¿Por qué Christian Nodal está en la mira nuevamente?

El concierto que tendrá lugar en el centro histórico de Morelia, Michoacán, y que se llevará a cabo en el marco de las celebraciones del Grito de Independencia, ha desatado una fuerte ola de comentarios en contra del cantante.

Artículos relacionados

La situación se ha escalado a tal punto que muchos han expresado su inconformidad con la presentación, por lo que ha solicitado la cancelación del evento a través de una campaña que tiene como propósito impedir que se lleve a cabo en esta fecha que es importante para los mexicanos.

Artículos relacionados

¿Por qué piden suspender el concierto de Christian Nodal en Michoacán?

Lo que en un principio nació como un malestar en los ciudadanos y más tarde en una campaña, surgió como consecuencia de los escándalos personales que atraviesa el intérprete, situación que ha llevado a los habitantes a calificar a Nodal como un mal papá, considerando esto una razón suficiente para rechazar su presentación.

Christian Nodal acepta el premio al Mejor Álbum Ranchero/Mariachi.
Christian Nodal causa revuelo al confirmar que hará su concierto. Foto | VALERIE MACON.

¿Cómo respondió Christian Nodal ante la solicitud de cancelar su show

A raíz de la controversia, el intérprete de ‘Adiós Amor’ reapareció en sus historias en su cuenta de Instagram para aclarar si se presentará o no en estas festividades.

En la publicación, el artista mexicano confirmo que, pese a las peticiones sobre su presentación, el evento sigue en pie al compartir la imagen oficial en la que se anuncia su presencia en Michoacán.

Christian Nodal acepta el premio al Mejor Álbum Ranchero/Mariachi en el escenario durante la 23.ª edición de los Premios Grammy Latinos.
Esto respondió Christian Nodal tras solicitud de cancelar su concierto. Foto | VALERIE MACON.

A propósito de este tema, cabe mencionar que, Ángela Aguilar, esposa de Noda, también ha estado expuesta a tropiezos con sus presentaciones ya que tuvo que cancelar seis fechas que tenía programadas para su gira en México.

Por su parte, la familia Aguilar también se ha visto involucrada en esta situación, pues en medio de todo el boom mediático que ha generado el matrimonio de Ángela y Nodal, se ha registrado una baja asistencia a sus conciertos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Jessi Uribe llega a los Premios Billboard de la Música Latina en el Watsco Center - Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025 - Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Latin GRAMMY Acoustic Sessions. Yina Calderón

Yina hizo polémica comparación de Ángela Aguilar y Christian Nodal con pareja colombiana

Yina Calderón lanzó comentario en contra de las mujeres que deciden entrometerse en las relaciones de los demás.

Shakira celebra los 94 años de su padre con emotivo homenaje Shakira

Shakira celebra los 94 años de su padre con emotivo homenaje y mariachi

Shakira rindió un homenaje con mariachis a su padre William Mebarak por sus 94 años durante su gira “Las mujeres ya no lloran”.

Adela Micha reveló la verdad de la entrevista con Nodal Christian Nodal

Adela Micha rompe el silencio sobre la polémica entrevista con Nodal: ¿fue una estrategia?

La comunicadora que entrevistó a Christian Nodal, Adela Micha, confesó si recibió un millón de dólares por conversar con el cantante.

Lo más superlike

Bad Bunny y un muñeco Labubu Bad Bunny

Bad Bunny le hace competencia a los Labubus con el Sapo Concho: ¿de qué se trata?

El cantante puertorriqueño sorprendió al lanzar al Sapo Concho al mercado, causando todo tipo de sensación en redes sociales.

Yina Calderón reveló que algunos fans la reconocieron durante su paso por México Yina Calderón

¿Desplazar a Karen Sevillano? Yina Calderón buscaría ser la nueva presentadora del After Show en el 2026

Selección Colombia Vs. Venezuela Talento nacional

Esto es lo que pasaría si la Selección de Venezuela gana, pierde o empata ante Colombia

Tips de belleza en qué hay pa´ dañar Hassam

Hassam, Valentina Taguado y Johana Velandia revelan tips caseros de belleza en ¿Qué hay pa’ dañar?

Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Carolina y Michelle con delantal negro en MasterChef: Violeta aprovechó para mandarlas a aprender