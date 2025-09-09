Christian Nodal responde firme a quienes piden cancelar su concierto en Michoacán

El cantante Christian Nodalcontinúa estando en el centro de la polémica, pues una vez causó revuelo al confirmar que su presentación para este 15 de septiembre se llevará a cabo tal y como fue anunciada desde el principio.

¿Por qué Christian Nodal está en la mira nuevamente?

El concierto que tendrá lugar en el centro histórico de Morelia, Michoacán, y que se llevará a cabo en el marco de las celebraciones del Grito de Independencia, ha desatado una fuerte ola de comentarios en contra del cantante.

La situación se ha escalado a tal punto que muchos han expresado su inconformidad con la presentación, por lo que ha solicitado la cancelación del evento a través de una campaña que tiene como propósito impedir que se lleve a cabo en esta fecha que es importante para los mexicanos.

¿Por qué piden suspender el concierto de Christian Nodal en Michoacán?

Lo que en un principio nació como un malestar en los ciudadanos y más tarde en una campaña, surgió como consecuencia de los escándalos personales que atraviesa el intérprete, situación que ha llevado a los habitantes a calificar a Nodal como un mal papá, considerando esto una razón suficiente para rechazar su presentación.

Christian Nodal causa revuelo al confirmar que hará su concierto. Foto | VALERIE MACON.

¿Cómo respondió Christian Nodal ante la solicitud de cancelar su show

A raíz de la controversia, el intérprete de ‘Adiós Amor’ reapareció en sus historias en su cuenta de Instagram para aclarar si se presentará o no en estas festividades.

En la publicación, el artista mexicano confirmo que, pese a las peticiones sobre su presentación, el evento sigue en pie al compartir la imagen oficial en la que se anuncia su presencia en Michoacán.

Esto respondió Christian Nodal tras solicitud de cancelar su concierto. Foto | VALERIE MACON.

A propósito de este tema, cabe mencionar que, Ángela Aguilar, esposa de Noda, también ha estado expuesta a tropiezos con sus presentaciones ya que tuvo que cancelar seis fechas que tenía programadas para su gira en México.

Por su parte, la familia Aguilar también se ha visto involucrada en esta situación, pues en medio de todo el boom mediático que ha generado el matrimonio de Ángela y Nodal, se ha registrado una baja asistencia a sus conciertos.