Sobrino de Ramón Valdés arremetió contra Florinda Meza: "tiene la lengua muy larga"

Durante una entrevista, Marcos Valdés, sobrino del fallecido actor Ramón Valdés, solicitó a la actriz mexicana Florinda Meza moderar sus comentarios sobre quienes formaron parte de las icónicas producciones de Chespirito.

¿Por qué el sobrino de Ramón Valdés, Marcos Valdés, arremetió contra Florinda Meza?

Luego de que la actriz mexicana Florinda Meza dialogara con la periodista Adela Micho sobre lo que fue su vida al lado de Roberto Gómez Bolañosy su trayectoria en gran parte de las producciones realizadas por el comediante, y donde habló de algunos de sus compañeros como Carlos Villagrán, el también hermano del cantante Cristian Castro, aseguró que la actriz tenía una lengua muy larga.

Florinda Meza fue fuertemente cuestionada por el sobrino de Ramón Valdés por declaraciones sobre actores de 'El Chavo del 8'. (Foto: AFP / Mauricio Dueñas)

Pues en dicha entrevista, la actriz se refirió de forma despectiva de quién interpretó a 'Quico'.

Ante esto, Marcos comentó que no estaba de acuerdo de que la actriz se refiriera así de sus excompañeros de set:

Que te expreses de un compañero que te dio tanto en la vida, que hizo un equipo de trabajo tan importante-como mi tío, como Quico... bueno, Villagrán es una maravilla en el escenario, tenemos que aceptarlo-, no puedes hablar mal de tus compañeros”, dijo Marcos Valdés.

¿Marcos Valdés ya había arremetido contra Florinda Meza?

Sí, hace unos años, el sobrino del recordado 'Don Ramón', pidió respeto a la actriz por hablar mal de su tío, luego de que manifestara que el actor consumía sustancias psicoactivas y lo tachara de "adicto".

Es por ello que en esta nueva entrevista, que brindó a los medios mexicanos, resaltó de nuevo el respeto hacia los actores que hicieron parte de las series del libretista y director.

Hablar de don Ramón, cuando es un ser humano tan querido y tan amado por todos nosotros, no se merece que hable de un ser que todos queremos. Hay que aprender a guardar silencio y callarse la boca ante un gran actor".

Asimismo, le pidió a Meza que guardara un poco de recato por la memoria de su fallecido esposo y reconoció que aunque es una excelente actriz, debería no echar a perder lo que fue 'El Chavo del 8' con sus palabras insensatas.