Así fue el emotivo reencuentro de Angelique Boyer y Juan Carlos Colombo, 15 años después de Teresa

Angelique Boyer se reencontró con Juan Carlos Colombo, actor que dio vida a Armando Chávez, el recordado padre de Teresa Chávez.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Angelique Boyer y Juan Carlos Colombo se reencontraron
Angelique Boyer y Juan Carlos Colombo protagonizaron emotivo reencuentro. (AFP: KEVIN WINTER)

Una de las novelas que marcó la historia de la televisión mexicana es sin duda alguna Teresa, producción producida por José Alberto Castro en 2010 y protagonizada por Angelique Boyer, Aarón Díaz y Sebastián Rulli.

¿Cómo fue el reencuentro de Angelique Boyer y Juan Carlos Colombo, 15 años después de Teresa?

En las últimas horas los nombres de la actriz Angelique Boyer y Juan Carlos Colombo empezaron a ser tendencia en México y Latinoamérica luego que se reencontraran después de 15 años.

Este emotivo reencuentro entre Angelique (Teresa) y el actor que daba vida a su padre en la telenovela ha conmovido a miles de internautas que de inmediato recordaron sus personajes y relación en Teresa.

El reencuentro se dio en medio de las grabaciones de la novela "Doménica Montero", la cual protagoniza Angelique y a la que invitaron a Juan Carlos Colombo para hacer una aparición especial como sacerdote.

Este encuentro quedó grabado y se la gran emoción de ambos al verse de nuevo en un set de grabación y al recordar todo lo que vivieron 15 años atrás en las grabaciones de Teresa.

Angelique Boyer sobre ser mamá
Angelique Boyer se reencontró con Juan Carlos Colombo tras 15 años de Tereza. (AFP: Tommaso Boddi)

¿Qué se dijeron Angelique Boyer y Juan Carlos Colombo en su reencuentro 15 años después de Teresa?

En el video compartido en redes sociales por la misma Angelique Boyer deja ver cuando ella decide dejar su punto de la grabación para dirigirse a la puerta de la iglesia en donde estaba ingresando Juan Carlos Colombo.

Al verse, ambos expresaron gestos de felicidad y emotividad, y con un fraternal abrazo se saludaron tras más de una década sin verse.

El actor le expresó que curiosamente había soñado con ella días atrás a lo que la actriz mexicana le respondió con ironía que esperaba que hubiese sido algo bueno, algo que él le afirmó.

“Espero que hayan sido cosas buenas”.


Este encuentro ha generado gran emoción entre sus fanáticos y los de la recordada novela mexicana, por lo que muchos internautas han expresado en los comentarios la expectativa que tienen de verlos juntos.

¿Cómo fue la relación de Angelique Boyer y Juan Carlos Colombo en Teresa?

Quince años atrás Angelique Boyer y Juan Carlos Colombo compartieron set en Teresa en donde tenían que interpretar a una hija y su padre, quienes no tenían la mejor relación por las ambiciones de ella.

En la trama de la novela, Teresa Chávez detestaba y no quería a su padre, quien era un hombre humilde y trabajador. Ella lo rechazaba porque lo culpaba de ser el responsable de su situación económica.

Sin embargo, en la historia Teresa se ve arrepentida de sus tratos a su padre luego de su fallecimiento, en donde aseguraba que se dejó llevar por su ambición y deseo de ser millonaria.

Estos papeles hicieron que en la vida real Angelique Boyer y Juan Carlos Colombo forjaran una gran relación que 15 años después sigue intacta.

