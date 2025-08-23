Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

¡Malas noticias para James Rodríguez en México! Esto le pasó al jugador colombiano

James Rodríguez no pasa por un buen momento con su club en México y en las últimas horas recibió mala noticia: así reaccionó.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
James Rodríguez recibió mala noticia en México
James Rodríguez se iría de México a finales del 2025. (Foto AFP: Yuri CORTEZ )

El futbolista James Rodríguez se ha apoderado de las tendencias y titulares deportivos en México luego que saliera a la luz una mala noticia que pone en duda su futuro en el país Azteca.

¿Cuál fue la mala noticia que recibió James Rodríguez en México?

James Rodríguez se encuentra viviendo y jugando en México desde principios del 2025 cuando fichó por el Club León con quien firmó un contrato deportivo hasta diciembre de este mismo año.

Los primeros meses de James en el fútbol mexicano fue de ensueño marcando goles, dando asistencias y logrando victorias importantes que apuntaban a que el equipo acabaría llevándose algún título en la temporada.

Sin embargo, este buen momento de James y el equipo León se fue desdibujando y culminó con un primer semestre sin títulos y fuera del Mundial de Clubes, el torneo internacional por el que James había fichado por el equipo.

El panorama para este segundo semestre no ha cambiado y el Club León se encuentra a mitad de la tabla de posiciones con solo 6 puntos de 15 posibles, además, fue eliminado de la Leagues Cup en primera ronda.

Todo esto ha hecho saltar las alarmas en el equipo mexicano por lo que ya se habla de la salida del técnico Eduardo Berizzo y también el nombre de James ha salido a flote, quien según la prensa no seguiría en el equipo mexicano, luego que el León tomara la decisión de no renovarle el contrato.

Gol de James Rodríguez en México
El Club León de México habría tomado la decisión de no renovarle el contrato a James Rodríguez . (AFP: Yuri CORTEZ)

¿Por qué James Rodríguez no seguiría en el Club León de México?

Al parecer, el Club León de México según reportó el medio mexicano "Récord" habría tomado la decisión de no continuar con los servicios de James Rodríguez más allá del 2025.

Según aseguró este medio, una de las razones por las que no renovarían a James Rodríguez en México es porque el equipo no tiene participaciones internacionales por el momento para el siguiente semestre.

Otra de las supuestas razones por las que el equipo mexicano habría tomado la decisión de prescindir del '10' de la Selección Colombia sería porque el jugador ya no está teniendo el mismo impacto mediático en los hinchas, por lo que la compra de entradas y venta de camiseta ha bajado.

“Otro factor importante es que la directiva considera que el furor de la afición por ver al colombiano cada vez es menor, lo que se traduce en peores entradas", expuso el medio mexicano.

James Rodríguez hace un gesto durante una conferencia de prensa después de su primer día de entrenamiento con el León de México.
Futuro de James Rodríguez estaría lejos de México. (Foto AFP: MARIO ARMAS)

¿Cómo reaccionó James Rodríguez al saber la decisión de su equipo en México?

Esta noticia de la no continuidad de James Rodríguez en el país Azteca es tendencia y como era de esperarse las declaraciones del jugador colombiano no se hicieron esperar.

James Rodríguez fue entrevistado por FOX en donde fue cuestionado sobre sus planes de seguir jugando en el fútbol mexicano y también sobre el rumor que no le renovarían el contrato en diciembre.

Hasta ahora no han dicho nada (sobre renovación). Faltan tres o cuatro meses; pero bueno, como yo siempre digo, un club tiene que estar por encima de cualquier jugador.

El jugador cucuteño confesó que todavía no se ha sentado a hablar con el equipo sobre su renovación, pero no cerró la posibilidad de llegar a un acuerdo con los dirigentes. No obstante, también expresó que de no ser así, buscará otro destino.

Bueno, ya se hablará de eso. Si no tienen idea en poder seguir, tomaré otro camino”.

