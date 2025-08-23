Revelan de qué habría fallecido Nayeli González, "La reina de la cumbia” de México

El mundo de la música en México se encuentra de luto desde el pasado 20 de agosto, día en el que se confirmó el fallecimiento de la cantante Nayeli González, mejor conocida como "La reina de la cumbia".

¿Cuáles fueron las causas del fallecimiento de Nayeli González, "La reina de la cumbia" de México?

La triste noticia del fallecimiento de la artista mexicana fue confirmado a través de redes sociales por sus familiares, quienes a través de un comunicado dieron detalles y despidieron a Nayeli.

"Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra amada Nayely, conocida con cariño y respeto como 'La Reina de la Cumbia'.

Sus familiares en el comunicado destacaron el talento, alegría y carisma de Nayeli, quien conquistó todos los escenarios de México y otras parte del mundo con sus canciones y bailes.

Frente a las causas del fallecimiento, la familia prefirió mantener reserva total y solo resaltaron su legado musical y humano.

Hoy parte de este mundo dejando un gran legado musical y humano, que permanecerá vivo en cada acorde de cumbia y en cada recuerdo de quienes la amaron y admiraron".

Sin embargo, en las últimas horas se conoció la enfermedad que sufría la artista desde hace varios años y que le arrebató al parecer la vida a sus 56 años.

Se reveló la enfermedad que padecía Nayeli González, "La reina de la cumbia". (Foto Freepik)

¿Cuál era la enfermedad que tenía Nayeli González, "La reina de la cumbia" de México?

Medios mexicanos e internacionales reportaron que al parecer las causas de la muerte de Nayeli González, "La reina de la cumbia" de México fue por una esclerosis múltiple que padecía la artista.

Al parecer, la artista mexicana llevaba varios años siendo tratada por esta enfermedad crónica y autoinmune que afecta al sistema nervioso central, la cual le fue deteriorando su salud con el pasar de los años hasta afectarle su capacidad de moverse y su voz.

Cabe explicar que, la esclerosis múltiple es una enfermedad en la que las defensas del cuerpo atacan por error al sistema nervioso. Eso daña los nervios y poco a poco dificulta que el cerebro se comunique con el cuerpo, causando problemas para moverse, ver o incluso realizar actividades diarias. Aunque existen tratamientos, la enfermedad puede avanzar y afectar gravemente la salud.

¿Cuál fue la última presentación de Nayeli González, "La reina de la cumbia" de México?

Precisamente, a principios de julio del presente año, la artista Nayeli González, "La reina de la cumbia" de México había asistido a un evento público en donde colegas se reunieron para rendirle un homenaje y recoger fondos para ella.

Se sabe que la artista había invertido gran parte de sus ahorros e ingresos en todo el tratamiento de su enfermedad, por esto, sus colegas hicieron este evento para recaudar dinero y ayudarla en este proceso.

En este evento, la artista apareció en silla de ruedas y con gran dificultad para hablar les agradeció a todos por ese noble gesto con ella y por su apoyo.