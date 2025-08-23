Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yaya Muñoz y Jose Rodríguez le responden a Yina Calderón por criticar su relación

Yina Calderón aseguró que Yaya Muñoz mantiene a Jose Rodríguez y la pareja de famosos no dudó en contestarle.

Yaya Muñoz y Jose Rodríguez rompen el silencio y responden a Yina Calderón por criticar su relación.
Yaya Muñoz y Jose Rodríguez le responden a Yina Calderón por criticar su relación.

Una de las parejas que más llamó la atención en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia fue la que se formó entre los deportistas conocidos como Yaya Muñoz y Jose Rodríguez, quienes revelaron a las decenas de cámaras de la casa más famosa de Colombia cómo se conquistaron poco a poco y terminaron siendo novios dentro y fuera del reality.

Ahora bien, Yina Calderón, quien fue compañera de ellos en el programa e incluso alcanzó a ser parte del equipo de amigas con Yaya, suele ser una mujer polémica al querer publicar todo lo que piensa sobre todas las controversias que pueden darse en la farándula nacional.

¿Qué dijo Yina sobre la relación de Yaya y Jose Rodríguez de La casa de los famosos Colombia?

Yina quiso contarles a sus fans lo que pensaba de esa relación entre Yaya y Jose y fue tajante en decir que Yaya mantiene al hombre e insinuar, incluso que es mucha mujer para él, pues considera que, con su belleza y carisma, puede buscar a un mejor hombre.

“Yo no la voy con su novio. Ustedes saben que Jose me parece un ‘pato’ de primera. Está con la persona incorrecta, Yaya se puede conseguir un mejor partido porque Yaya es muy linda” comentó la famosa colombiana.

Yina Calderón sobre Luisa Fernanda W
Yina Calderón vuelve a mencionar a Luisa Fernanda W/Canal RCN

¿Qué le contestaron Yaya y Jose a Yina Calderón tras sus comentarios?

La primera en salirle al paso a las acusaciones de Calderón fue Yaya, quien explicó que ella no mantiene a Jose, que Yina solo dice eso porque el hombre vive en su casa, pero que eso no quiere decir que lo mantenga, pues eso es algo que no le gusta en una pareja y que, si lo estuviera haciendo, eso no les incumbe a los demás.

Muñoz, además, recordó las cualidades del hombre que la enamoraron y les preguntó a sus fans por qué Yina puede estar tan molesta con Jose, pues considera que el hombre nunca se ha mentido con ella ni le ha hecho nada malo.

Por su parte, Jose publicó un jocoso video en el que parece que escucha las declaraciones de Yina en un baño, lo abre y descubre que está en la cisterna, la cual descarga; dando a entender que le parecen palabras ‘popo’.

José Rodríguez se puso a hacer tarea del hogar
Yaya Muñoz mostró video inédito de José Rodríguez. (Fotos Canal RCN)
